Trang bị kiến thức, kỹ năng phòng, chống bạo lực và xâm hại cho học sinh Trường THCS Yên Ninh

Chương trình tuyên truyền pháp luật về phòng, chống bạo lực học đường và xâm hại trẻ em thu hút sự quan tâm của đông đảo học sinh.

Tại chương trình, cán bộ Tòa án nhân dân khu vực 1 - Lào Cai phổ biến những kiến thức pháp luật cơ bản, giúp học sinh nhận diện hành vi vi phạm và các nguy cơ mất an toàn trong trường học, trên không gian mạng. Các em được hướng dẫn cách ứng phó với những tình huống có thể xảy ra, trang bị kỹ năng tự bảo vệ trước nguy cơ bị bạo lực, xâm hại.

Điểm nhấn của chương trình là các tiểu phẩm do học sinh Trường THCS Yên Ninh thể hiện, phản ánh những tình huống thực tế liên quan đến bạo lực học đường, sử dụng mạng xã hội không an toàn và xâm hại tình dục trẻ em.

Học sinh Trường THCS Yên Ninh thể hiện tiểu phẩm tuyên truyền về phòng, chống bạo lực học đường, bảo đảm an toàn trên môi trường mạng và phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em.

Thông qua hình thức sân khấu hóa kết hợp giao lưu, hỏi đáp, các em được trực tiếp tham gia xử lý tình huống, trao đổi và được giải đáp những thắc mắc về pháp luật, từ đó tiếp thu kiến thức một cách sinh động, dễ hiểu, gần gũi.

Học sinh tham gia giao lưu, trả lời câu hỏi tìm hiểu pháp luật tại chương trình.

Chương trình góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, trang bị kỹ năng để học sinh chủ động phòng ngừa các nguy cơ mất an toàn, bảo vệ bản thân; đồng thời tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình và các cơ quan chức năng trong bảo vệ trẻ em, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, không có bạo lực.