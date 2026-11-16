Trang bị kiến thức, kỹ năng lái xe an toàn cho gần 500 giáo viên, học sinh

Tại chương trình, gần 500 cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường được phổ biến những nội dung cơ bản, những quy định trọng tâm của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; phân tích các tình huống, video mô phỏng tai nạn giao thông thường gặp, qua đó nâng cao nhận thức về những nguy cơ và hậu quả do vi phạm quy định an toàn giao thông gây ra.

Cán bộ Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh) tuyên truyền Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ tới học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT tỉnh.

Ngoài ra, các cán bộ cảnh sát giao thông, công an phường còn hướng dẫn, đào tạo và thực hành 7 kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn trên sa hình. Dưới sự hướng dẫn trực tiếp của lực lượng Cảnh sát giao thông và đội ngũ kỹ thuật viên, học sinh được tiếp cận các kỹ năng quan sát, chuyển hướng, nhường đường, vượt xe an toàn, phanh khẩn cấp; nhận diện, phòng tránh điểm mù của xe tải lớn và làm chủ tay lái trong điều kiện đường trơn trượt, đèo dốc, tầm nhìn hạn chế.

Học sinh chia sẻ cảm nhận sau khi xem clip các tình huống gây tai nạn giao thông và rút kinh nghiệm cho bản thân khi tham gia giao thông.

Bên cạnh hoạt động tuyên truyền, đào tạo kỹ năng, chương trình còn tuyên truyền và nhấn mạnh trách nhiệm phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong giáo dục học sinh chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; khuyến cáo học sinh không điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi, chưa đáp ứng điều kiện theo quy định; không phóng nhanh, lạng lách, đánh võng và luôn đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Các em học sinh được lực lượng cảnh sát giao thông hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn.

Chương trình góp phần giúp học sinh nắm vững quy định pháp luật và vận dụng kiến thức, kỹ năng vào thực tế, chủ động phòng tránh tai nạn, xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh. Qua đó, lan tỏa ý thức tự giác chấp hành pháp luật từ nhà trường đến gia đình và cộng đồng.

Ban Giám hiệu nhà trường và cán bộ Phòng Cảnh sát Giao thông trao mũ bảo hiểm của nhà tài trợ cho các em học sinh.

Nhân dịp này, Công ty TNHH Thủy Nam (phường Tân Phong) tặng 30 mũ bảo hiểm cho các em học sinh nhà trường.