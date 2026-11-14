Trang bị kiến thức, kỹ năng lái xe an toàn cho đồng bào dân tộc thiểu số

Tại chương trình, người dân được tuyên truyền, phổ biến những quy định cơ bản của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; đồng thời hướng dẫn các kỹ năng cần thiết khi tham gia giao thông. Sau phần tuyên truyền, bà con được trực tiếp trải nghiệm thi thử lý thuyết trên điện thoại, làm quen với các dạng câu hỏi, qua đó kiểm tra kiến thức và củng cố những quy định cần ghi nhớ. Bên cạnh đó, cán bộ Công an còn hướng dẫn người dân thực hành thi thử sa hình, rèn luyện kỹ năng điều khiển phương tiện và cách xử lý các tình huống thường gặp khi tham gia giao thông.

Lực lượng Công an phổ biến những quy định cơ bản, hướng dẫn các kỹ năng cần thiết khi tham gia giao thông cho người dân.

Trao tặng mũ bảo hiểm cùng một bộ máy vi tính cho cộng đồng vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Nhằm tạo điều kiện để bà con thuận lợi hơn trong việc học tập, ôn luyện và nâng cao kiến thức về an toàn giao thông, dịp này, Phòng Cảnh sát giao thông, Trạm Cảnh sát giao thông Hòa Nhơn và Công an xã Hòa Vang đã trao tặng mũ bảo hiểm cùng một bộ máy vi tính trị giá 5 triệu đồng cho cộng đồng vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bộ máy vi tính sẽ được sử dụng phục vụ việc học tập, ôn luyện và thi thử lý thuyết, giúp người dân chủ động tiếp cận kiến thức, nâng cao kỹ năng và chuẩn bị tốt hơn các điều kiện cần thiết để tham gia giao thông an toàn.