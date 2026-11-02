Trang bị kiến thức, kỹ năng cho học sinh từ các hoạt động ngoại khóa

Tại Phân hiệu Trường THCS Lê Lợi (xã Biển Hồ), Công an xã Biển Hồ phối hợp với nhà trường tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với sự tham gia của hơn 500 cán bộ, giáo viên và học sinh.

Cán bộ Công an xã Biển Hồ tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho học sinh Phân hiệu Trường THCS Lê Lợi (xã Biển Hồ). Ảnh: Minh Chí

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ Công an xã đã phổ biến nhiều nội dung thiết thực, phù hợp với lứa tuổi học sinh như: quy định về trật tự, an toàn giao thông và hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn; phòng, chống bạo lực học đường; nhận biết tác hại của ma túy và cách phòng tránh; kiến thức, kỹ năng cơ bản về PCCC và CNCH; kỹ năng phòng, chống đuối nước.

Các nội dung được truyền đạt thông qua hình ảnh minh họa và tình huống thực tế, giúp học sinh dễ tiếp cận, ghi nhớ kiến thức. Học sinh còn được tham gia giao lưu, trả lời các câu hỏi liên quan đến nội dung tuyên truyền. Những em trả lời đúng được Ban Tổ chức ghi nhận và trao phần thưởng.

Học sinh hào hứng tham gia trả lời câu hỏi giao lưu tại buổi tuyên truyền. Ảnh: Minh Chí

Cùng ngày, Liên đội Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc (phường Thống Nhất) tổ chức Diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực học đường”, thu hút 1.050 học sinh tham gia.

Tại diễn đàn, học sinh được giao lưu, trả lời câu hỏi về cách nhận diện hành vi bạo lực học đường và ứng xử phù hợp. Thông qua hoạt động thuyết trình tranh và sân khấu hóa các tình huống gần gũi trong môi trường học đường, các em hiểu hơn về tình bạn đẹp, tinh thần đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau, đồng thời được trang bị kỹ năng phòng tránh, ngăn chặn bạo lực học đường.

Học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc (phường Thống Nhất) trình bày thông điệp về tình bạn đẹp, tinh thần đoàn kết, yêu thương và nói không với bạo lực học đường. Ảnh: ĐVCC

Thông qua các hoạt động, học sinh được nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, rèn luyện kỹ năng giao tiếp, ứng xử văn minh, biết tôn trọng sự khác biệt, đoàn kết và giúp đỡ bạn bè. Qua đó, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, thân thiện, lành mạnh.