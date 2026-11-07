Trang bị kiến thức, kĩ năng nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn cơ sở

Cán bộ LĐLĐ tỉnh truyền đạt các chuyên đề tại hội nghị.

Các học viên được truyền đạt 3 nhóm chuyên đề trọng tâm: Nghiệp vụ công tác chính sách, pháp luật và quan hệ lao động; Công tác tuyên truyền, vận động và hoạt động nữ công, các giải pháp đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên, người lao động trong tình hình mới, hướng dẫn chi tiết về quy trình thành lập cũng như các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Nữ công quần chúng tại cơ sở; Công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức Công đoàn.

Bên cạnh việc tiếp thu lý thuyết, hội nghị cũng dành thời gian để các đại biểu và học viên trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tế triển khai hoạt động công đoàn tại cơ sở.

Hội nghị tập huấn giúp đội ngũ cán bộ công đoàn cập nhật kiến thức pháp luật, trau dồi kỹ năng nghiệp vụ, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.​​​​​; giúp học viên nắm vững các quy định, nghiệp vụ, từ đó vận dụng hiệu quả vào thực tiễn hoạt động tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.