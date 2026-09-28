Trang bị kiến thức hỗ trợ trẻ tự bảo vệ bản thân

Những diễn đàn, sân chơi cho trẻ giúp trẻ em có cơ hội được nói lên tiếng nói của mình. Ảnh: Đình Chiến

Hỗ trợ để trẻ biết tự bảo vệ

Trong năm 2026, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP. Huế phối hợp với tổ chức Adoptionscentrum (ACS) triển khai dự án “Thúc đẩy quyền trẻ em và quyền sức khỏe sinh sản của trẻ vị thành niên”. Dự án dự kiến tiếp cận khoảng 2.000 trẻ từ 10 - 15 tuổi tại các trường THCS và cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn phường Mỹ Thượng. Không chỉ cung cấp kiến thức cho trẻ, dự án còn tập huấn cho giáo viên, phụ huynh, nâng cao năng lực cho cán bộ và xây dựng mạng lưới bảo vệ trẻ tại cộng đồng.

Song song đó, nhiều chương trình do Hội triển khai còn tạo không gian để trẻ trực tiếp bày tỏ suy nghĩ, nói lên những vấn đề mình quan tâm. Qua “Diễn đàn Lắng nghe trẻ em nói”, các em được khuyến khích chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và tham gia đóng góp ý kiến vào những vấn đề liên quan đến mình.

Theo thống kê của Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP. Huế, bình quân mỗi năm có từ 4.000 - 7.000 trẻ em được hưởng lợi trực tiếp từ các chương trình, dự án của hội, với tổng kinh phí thực hiện hơn 12 tỷ đồng.

Tại buổi tuyên truyền phòng, chống ma túy, mua bán người tại Trường THCS Lê Lợi, xã A Lưới 2, em Hồ Thủy Tiên, học sinh khối 7, cho biết qua chương trình, em hiểu rõ hơn những tác hại của ma túy đối với sức khỏe, việc học tập và tương lai. Đặc biệt, những tình huống được trao đổi tại buổi tuyên truyền giúp em nhận diện rõ hơn các nguy cơ, thủ đoạn mà đối tượng mua bán người có thể sử dụng để tiếp cận, dụ dỗ hoặc lừa gạt trẻ em.

“Qua buổi tuyên truyền, em biết rằng những lời rủ rê, hứa hẹn tưởng như bình thường cũng có thể tiềm ẩn nguy hiểm. Em sẽ cẩn thận hơn khi giao tiếp với người lạ, không tự ý đi theo người khác và biết tìm đến thầy cô, cha mẹ hoặc người lớn mà mình tin tưởng khi gặp tình huống bất thường”, Tiên chia sẻ.

Từ thực tế triển khai các chương trình, bà Nguyễn Thị Thúy Hòa, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em cho rằng, bảo vệ trẻ em không chỉ dừng lại ở việc ngăn chặn bạo lực, xâm hại hay xử lý khi vụ việc đã xảy ra, mà quan trọng hơn là giúp trẻ có kiến thức, kỹ năng và sự tự tin để chủ động bảo vệ bản thân. Khi trẻ hiểu quyền của mình, biết nhận diện nguy cơ và biết tìm kiếm sự hỗ trợ, các em sẽ có thêm một “lớp lá chắn” ngay cả trong những tình huống không có người lớn bên cạnh.

Điều này càng cần thiết trong bối cảnh trẻ em ngày càng tiếp xúc sớm với internet và các nền tảng mạng xã hội. Bên cạnh những lợi ích về học tập, kết nối và giải trí, không gian mạng cũng tiềm ẩn nguy cơ bắt nạt trực tuyến, lừa đảo, tiếp cận nội dung độc hại hay xâm hại trẻ em.

Rèn kỹ năng ứng phó trước nguy hiểm

Trong dịp hè vừa qua, hội phối hợp với các phường Kim Long, Phong Phú, Phong Điền và xã Bình Điền triển khai dự án “Trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái thông qua kỹ năng an toàn nước và bơi lội nhằm phòng, chống đuối nước tại thành phố Huế, miền Trung Việt Nam”. Thông qua dự án, 350 trẻ em gái từ 8 - 15 tuổi được tham gia các khóa học bơi an toàn; 300 phụ nữ được tập huấn kiến thức, kỹ năng an toàn và sinh tồn trong môi trường nước. Các em được hướng dẫn những kỹ năng cần thiết như giữ bình tĩnh khi gặp sự cố, thả nổi, tiết kiệm sức, tìm cách thoát khỏi khu vực nguy hiểm và biết hỗ trợ, tìm kiếm sự trợ giúp đúng cách.

Việc thực hành nhận diện và ứng phó với nguy hiểm cũng được Hội Bảo vệ quyền trẻ em lồng ghép trong nhiều hoạt động khác như phòng, chống ma túy, mua bán người, bạo lực, xâm hại và sử dụng môi trường mạng an toàn. Mỗi chương trình hướng đến một nhóm nguy cơ khác nhau, nhưng đều có chung mục tiêu giúp trẻ nhận biết điều gì có thể gây tổn hại cho mình, biết cách tránh xa và tìm kiếm sự hỗ trợ khi không thể tự giải quyết. Đây cũng là cách để trẻ từng bước hình thành sự tự tin, khả năng tự quyết và trách nhiệm đối với sự an toàn của chính mình.