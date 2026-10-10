Trang bị kiến thức, chủ động phòng, chống mại dâm từ cơ sở

Chủ động phòng ngừa từ cơ sở

Theo bà Lê Thị Thúy, Phó Chi cục trưởng Chi cục Dân số, Trẻ em và Phòng, chống tệ nạn xã hội Hà Nội, hoạt động mại dâm hiện nay ngày càng tinh vi, có xu hướng dịch chuyển mạnh lên môi trường mạng. Nhiều đối tượng sử dụng mạng xã hội để quảng bá, chào mời mua bán dâm, thậm chí lập các hội nhóm kín với số lượng thành viên lớn.

Thực tế này đặt ra yêu cầu công tác phòng, chống mại dâm phải được triển khai đồng bộ, từ hoàn thiện chính sách, quản lý địa bàn đến tăng cường khả năng nhận diện, phòng ngừa và kiểm soát những nguy cơ phát sinh từ môi trường mạng.

Đại biểu trao đổi tại chương trình tập huấn. Ảnh: Khuất Thị Nhung

Trong đó, phòng ngừa vẫn là giải pháp căn cơ. Theo bà Lê Thị Thúy, công tác phòng, chống mại dâm cần gắn với các chính sách về việc làm, giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe, bình đẳng giới và phát triển kinh tế - xã hội, qua đó hạn chế những nguyên nhân làm phát sinh tệ nạn. Cùng với đó, các hành vi vi phạm pháp luật phải được phát hiện, xử lý nghiêm, góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo đảm an toàn xã hội.

Một trong những yêu cầu quan trọng là nâng cao hiểu biết pháp luật cho chính những người trực tiếp quản lý, làm việc tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ có nguy cơ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm. Đây là nơi có thể phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường, đồng thời chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa trước khi vi phạm phát sinh.

Thời gian qua, Chi cục Dân số, Trẻ em và Phòng, chống tệ nạn xã hội Hà Nội đã phối hợp với các địa phương tổ chức các hội nghị tập huấn, tuyên truyền cho chủ cơ sở và người lao động tại nhiều loại hình kinh doanh dịch vụ như nhà nghỉ, khách sạn, karaoke, tẩm quất, massage, quán bar...

Theo đó, báo cáo viên phổ biến những quy định pháp luật liên quan đến quyền, nghĩa vụ của chủ cơ sở và người lao động; trách nhiệm của cơ sở kinh doanh dịch vụ trong phòng, chống tệ nạn xã hội; đồng thời làm rõ các chế tài đối với hành vi chứa chấp, môi giới, tổ chức hoặc lợi dụng hoạt động kinh doanh dịch vụ để hoạt động mại dâm.

Bên cạnh việc trang bị kiến thức pháp luật, người tham dự còn được hướng dẫn kỹ năng nhận biết, phòng ngừa và cách phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng công an, các đoàn thể khi phát hiện dấu hiệu vi phạm.

Để kiến thức trở thành hành động

Điểm đáng chú ý trong các buổi tuyên truyền là việc chuyển từ phổ biến quy định sang trao đổi những tình huống cụ thể trong thực tế. Chủ cơ sở và người lao động có cơ hội nêu những khó khăn trong quản lý nhân viên, khách hàng, giám sát hoạt động tại cơ sở; đồng thời được giải đáp những vấn đề liên quan đến trách nhiệm pháp lý trong quá trình kinh doanh.

Qua các chương trình tập huấn được tổ chức hàng nghìn chủ cơ sở và người lao động tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm trên địa bàn các xã, phường như Dương Nội, Đại Mỗ, Ngọc Hà và xã Đại Thanh... đã được trang bị thêm kiến thức pháp luật và kỹ năng phòng ngừa. Việc tuyên truyền được thực hiện linh hoạt, kết hợp trình chiếu hình ảnh, phát tài liệu, tờ rơi với trao đổi trực tiếp, qua đó giúp người tham dự dễ tiếp cận và vận dụng kiến thức vào thực tế.

Hội nghị tuyên truyền thay đổi hành vi để nâng cao nhận thức cho chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn phường Hoàn Kiếm. Ảnh: Khuất Thị Nhung

Nhiều chủ cơ sở kinh doanh bày tỏ sự đồng tình, hưởng ứng và cho rằng, hoạt động này giúp họ hiểu rõ hơn trách nhiệm pháp lý của mình trong việc quản lý hoạt động kinh doanh, cũng như nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng ngừa tệ nạn xã hội tại cơ sở và cộng đồng dân cư.

Từ thực tế hoạt động, những chủ cơ sở như vậy không chỉ cần biết mình “không được làm gì”, mà còn cần hiểu rõ mình phải làm gì để chủ động phòng ngừa. Việc nắm chắc quy định pháp luật giúp chủ cơ sở xây dựng cách quản lý phù hợp, nâng cao trách nhiệm của người lao động và chủ động phối hợp với cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

Theo bà Lê Thị Thúy, Phó Chi cục trưởng Chi cục Dân số, Trẻ em và Phòng, chống tệ nạn xã hội Hà Nội, hoạt động tập huấn, tuyên truyền không chỉ giúp chủ cơ sở và người lao động nâng cao ý thức chấp hành pháp luật mà còn góp phần bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ cán bộ cơ sở trong tiếp cận cộng đồng, truyền thông và triển khai các hoạt động can thiệp giảm hại. Qua đó, tạo điều kiện cung cấp các dịch vụ xã hội hỗ trợ người bán dâm, góp phần ngăn ngừa tái phạm, giảm thiểu tác hại của tệ nạn mại dâm, hướng tới xây dựng cộng đồng văn minh, an toàn, lành mạnh.

Phòng, chống mại dâm không chỉ là câu chuyện kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm. Khi chủ cơ sở biết rõ trách nhiệm, người lao động hiểu quyền và nghĩa vụ, cán bộ cơ sở có thêm kiến thức và kỹ năng, mỗi cơ sở kinh doanh dịch vụ sẽ trở thành một “điểm phòng ngừa” ngay từ cộng đồng. Đây là nền tảng quan trọng để hạn chế phát sinh tệ nạn, bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng môi trường kinh doanh dịch vụ văn minh, an toàn trên địa bàn Thủ đô.