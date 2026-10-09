Trang bị kiến thức bảo vệ sức khỏe và an toàn trên không gian mạng cho đoàn viên, người lao động

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh tặng hoa chúc mừng “Tổ Công đoàn số” Công đoàn cơ sở Công ty TNHH QP (Việt Nam).

Dự chương trình có lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Công đoàn Khu công nghiệp khu vực Châu Sơn - Thanh Liêm; đại diện doanh nghiệp và đoàn viên, người lao động Công ty TNHH QP (Việt Nam).

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại chương trình, báo cáo viên Công an tỉnh đã tuyên truyền các vấn đề liên quan đến an ninh mạng và bảo vệ bí mật Nhà nước. Tiếp đó, báo cáo viên Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh trao đổi chuyên đề về dự phòng, sàng lọc, phát hiện sớm các bệnh lây truyền từ mẹ sang con.

Người lao động Công ty TNHH QP (Việt Nam) tham gia chương trình nói chuyện chuyên đề dự phòng, sàng lọc, phát hiện sớm các bệnh lây truyền từ mẹ sang con.

Hội nghị cũng dành thời gian để đoàn viên, người lao động được trao đổi, giải đáp những vấn đề quan tâm.

Việc kết hợp hai chuyên đề trong cùng chương trình nhằm trang bị cho người lao động những kiến thức thiết thực về chăm sóc sức khỏe và an toàn thông tin, nâng cao nhận thức, ý thức chủ động phòng ngừa các nguy cơ trong đời sống.

Trong khuôn khổ hội nghị, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH QP (Việt Nam) đã công bố quyết định thành lập và ra mắt “Tổ Công đoàn số”. Tổ có nhiệm vụ hướng dẫn đoàn viên, người lao động sử dụng các nền tảng số, dịch vụ công trực tuyến và tài khoản định danh điện tử VNeID; hỗ trợ tiếp cận các tiện ích số, nhận diện và phòng tránh nguy cơ mất an toàn trên không gian mạng. Qua đó, góp phần nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ số trong công việc và đời sống.