Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội Nguyễn Kim Quý cho biết: Nhận thức rõ vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, thành phố Hà Nội đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều chủ trương, giải pháp nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô.

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội Nguyễn Kim Quý phát biểu. Ảnh: Hoàng Lan

Trong những năm qua, tổ chức Hội Liên hiệp phụ nữ đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; tổ chức hội nghị, tọa đàm, cuộc thi tìm hiểu pháp luật, phiên tòa giả định; tư vấn, trợ giúp pháp lý cho hội viên, phụ nữ. Duy trì, nhân rộng các mô hình như: Câu lạc bộ “Phụ nữ với pháp luật”, “Phụ nữ và gia đình thực hiện an toàn giao thông”, các mô hình phòng, chống mua bán phụ nữ, trẻ em, địa chỉ tin cậy tại cộng đồng; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền trên các nền tảng số, mạng xã hội của Hội.

Để công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thực sự đi vào chiều sâu, tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động, Phó Chủ tịch Nguyễn Kim Quý đề nghị các cấp Hội phụ nữ Thủ đô tiếp tục xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên của tổ chức Hội; chú trọng tuyên truyền pháp luật gắn với bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em và xây dựng gia đình hạnh phúc; đồng thời phát huy vai trò của phụ nữ trong giáo dục, vận động các thành viên gia đình chấp hành pháp luật.

Chương trình văn nghệ của phụ nữ xã Mỹ Đức. Ảnh: Hoàng Lan

Mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ cần chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật, gương mẫu trong lời nói và hành động; mỗi chi hội, tổ phụ nữ cần trở thành địa chỉ gần gũi để chị em trao đổi, chia sẻ, được tư vấn, hỗ trợ khi gặp khó khăn, vướng mắc về pháp luật.

Phát biểu hưởng ứng tại chương trình, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Mỹ Đức Nguyễn Thị Thúy Hòa đánh giá cao vai trò của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Đồng chí đề nghị các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể trong xã, trước hết là Hội Liên hiệp phụ nữ xã tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền; đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong phổ biến pháp luật; gắn tuyên truyền pháp luật với xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật trong gia đình và cộng đồng; duy trì các mô hình hiệu quả, chú trọng đối tượng đặc thù để không ai bị bỏ lại phía sau trên hành trình tiếp cận pháp luật.

Tiểu phẩm truyền thông về văn hóa tuân thủ pháp luật. Ảnh: Hoàng Lan

Trong khuôn khổ chương trình, cán bộ, hội viên phụ nữ đã được xem tiểu phẩm truyền thông về văn hóa tuân thủ pháp luật; nghe báo cáo viên truyền thông một số kiến thức pháp luật về an toàn cho phụ nữ, trẻ em gái trên môi trường mạng và xuất cảnh ra nước ngoài; giao lưu trả lời câu hỏi kiến thức về di cư an toàn.