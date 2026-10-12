Trang bị kiến thức an toàn, vệ sinh lao động

Tham gia lớp tập huấn có đại diện lãnh đạo, công chức Sở Nội vụ; Bảo hiểm xã hội tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh; lãnh đạo, công chức phụ trách lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại 20 xã, phường cùng đại diện người sử dụng lao động và người làm công tác bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo hộ lao động tại các doanh nghiệp.

Học viên trao đổi một số nội dung liên quan đến chính sách bảo hiểm tai nạn lao động.

Học viên được phổ biến, cập nhật những nội dung cơ bản về hệ thống pháp luật an toàn, vệ sinh lao động; các chế độ, chính sách bảo hộ lao động; trách nhiệm tổ chức thực hiện pháp luật về an toàn; việc khai báo, điều tra, thống kê tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khi xảy ra sự cố.

Đối với chính sách bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tập trung vào nguyên tắc, đối tượng áp dụng, mức đóng, phương thức đóng, điều kiện hưởng chế độ; trình tự, thủ tục và hồ sơ giải quyết chế độ theo quy định.

Học viên tham gia lớp tập huấn.

Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ phụ trách tại cơ sở và doanh nghiệp; góp phần thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người lao động, nâng cao trách nhiệm của người sử dụng lao động trong công tác bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, chủ động phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo vệ sức khỏe và quyền lợi chính đáng của người lao động.