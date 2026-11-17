Tài xế các doanh nghiệp giao hàng tham gia buổi tuyên truyền kiến thức ATGT. Ảnh: Lê Tiến

Nhận diện nguy cơ

Điện thoại là công cụ thường xuyên được nhóm tài xế giao hàng sử dụng để theo dõi đơn hàng, tìm địa chỉ, liên hệ khách hàng. Tuy nhiên, vừa lái xe vừa quan sát, thao tác trên điện thoại dễ khiến người điều khiển mất tập trung, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Từ thực tế này, Tổ CSGT số 7, Trạm CSGT Mađaguôi, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng tập trung hướng dẫn trực tiếp, chấn chỉnh những thói quen có nguy cơ mất an toàn của nhóm tài xế giao hàng.

Cán bộ CSGT trực tiếp kiểm tra phương tiện, hướng dẫn tài xế tháo giá đỡ điện thoại lắp trên đầu xe, đồng thời chấn chỉnh việc bố trí túi hàng hóa che khuất biển số. Thượng úy Hồ Ngọc Quốc Tuấn - cán bộ Trạm CSGT Mađaguôi cho biết, việc hướng dẫn nhằm phòng ngừa tình trạng người điều khiển vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại, hành vi tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông. Những bất cập trên phương tiện cũng được kiểm tra, yêu cầu khắc phục để bảo đảm an toàn khi lưu thông.

Theo lãnh đạo Trạm CSGT Mađaguôi, đơn vị đã tuyên truyền cho 107 tài xế thuộc hai doanh nghiệp Ryo và Villship; 131 tài xế thuộc J&T Express và Viettel Post. Nội dung gồm trình chiếu video về tai nạn giao thông, phân tích các hành vi dễ dẫn đến tai nạn, cấp phát tài liệu, ký cam kết và kiểm tra phương tiện thực tế. Riêng nhóm tài xế J&T Express và Viettel Post còn được yêu cầu tháo túi đựng hàng hóa che khuất biển số.

Cách làm này nhận được sự đồng tình từ những người trong cuộc. Anh Nguyễn Tuấn, một tài xế giao hàng, cho rằng tháo giá đỡ điện thoại không ảnh hưởng đến tiến độ công việc. Hạn chế sử dụng điện thoại khi lái xe không chỉ bảo đảm an toàn cho bản thân mà còn cho những người cùng tham gia giao thông. Anh Nguyễn Tiến Phát cũng đồng tình với yêu cầu không để túi hàng che khuất biển số và cho biết có thể sắp xếp lại hàng hóa để khắc phục.

Người dân tập trung nghe cán bộ CSGT phổ biến kiến thức pháp luật về ATGT. Ảnh Lê Tiến

Sát với đặc điểm từng nhóm

Cùng với tài xế giao hàng, Tổ CSGT số 7 phối hợp Công an phường B’Lao tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ cho 320 người dân là đồng bào dân tộc thiểu số sinh hoạt tôn giáo tại Nhà thờ Tin lành Nausri.

Bên cạnh cấp phát 200 tờ rơi, trao tặng 30 mũ bảo hiểm cho trẻ em, lực lượng chức năng trực tiếp hướng dẫn người dân kiểm tra điều kiện an toàn kỹ thuật của ô tô, xe mô tô, xe gắn máy trước khi lưu thông. Đáng chú ý, cán bộ CSGT còn hướng dẫn kỹ năng điều khiển phương tiện chở nông sản an toàn trong mùa vụ, phù hợp nhu cầu đi lại, vận chuyển nông sản từ khu vực sản xuất.

Với tài xế giao hàng, trọng tâm là hạn chế sử dụng điện thoại khi lái xe, không để hàng hóa che khuất biển số; với người dân thường xuyên vận chuyển nông sản, lực lượng chức năng chú trọng hướng dẫn kiểm tra phương tiện và kỹ năng điều khiển xe an toàn. Nội dung tuyên truyền vì thế không theo một khuôn mẫu chung mà xuất phát từ đặc điểm công việc, thói quen và nguy cơ cụ thể của từng nhóm người tham gia giao thông.

Trung tá Vũ Tiến Việt - Phó Trạm trưởng Trạm CSGT Mađaguôi cho biết, người tham gia giao thông hiện nay rất đa dạng. Qua phân tích các vụ tai nạn xảy ra trên địa bàn, lực lượng chức năng nhận thấy các nhóm đối tượng liên quan cũng khác nhau. Vì vậy, đơn vị xây dựng phương án tuyên truyền riêng cho từng nhóm, bảo đảm nội dung phù hợp, sát thực tế.

Từ hướng dẫn trực tiếp trên phương tiện đến phân tích những tình huống gắn với công việc hằng ngày, lực lượng CSGT giúp người dân nhận diện nguy cơ, nâng cao kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Qua đó, công tác tuyên truyền từng bước chuyển từ phổ biến quy định sang hướng dẫn người dân chủ động phòng ngừa tai nạn, bảo vệ an toàn cho bản thân và cộng đồng.