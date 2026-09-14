Trang bị kiến thức an toàn giao thông, kỹ năng phòng, chống đuối nước cho học sinh
Sáng 14-9, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) và Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) (Công an TP Hà Nội) phối hợp với Trường Liên cấp Tiểu học và THCS Tân Khai (phường Vĩnh Hưng, Hà Nội) tổ chức tuyên truyền pháp luật, kỹ năng bảo đảm an toàn cho hơn 2.700 học sinh.
Tại chương trình, báo cáo viên Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã phổ biến những quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ đối với học sinh tiểu học và THCS.
Các em được hướng dẫn cách nhận biết, chấp hành hệ thống biển báo, vạch kẻ đường; kỹ năng đi bộ, đi xe đạp an toàn; những quy định cần biết khi điều khiển xe đạp máy và các phương tiện phù hợp với độ tuổi.
Báo cáo viên nhấn mạnh việc đội mũ bảo hiểm đúng quy định khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện; đề nghị phụ huynh nêu gương, hướng dẫn và lựa chọn mũ bảo hiểm phù hợp cho trẻ.
Đối với nội dung an toàn giao thông đường thủy, báo cáo viên Đội Cảnh sát đường thủy số 2 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) hướng dẫn học sinh nhận diện những nguy cơ mất an toàn thường gặp khi vui chơi, sinh hoạt gần sông, hồ, ao; cách xử lý khi gặp tình huống khẩn cấp trên sông nước; kỹ năng sử dụng áo phao, dụng cụ nổi và thực hành mặc áo phao đúng cách khi tham gia giao thông đường thủy.
Cùng với đó, cán bộ Đội Cứu hộ cứu nạn và PCCC trên sông, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Hà Nội phổ biến những kiến thức cơ bản về phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phap-luat/tin-tuc/trang-bi-kien-thuc-an-toan-giao-thong-ky-nang-phong-chong-duoi-nuoc-cho-hoc-sinh-1056951