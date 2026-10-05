Trang bị kiến thức an ninh, an toàn hàng không cho học sinh

Chủ động giúp học sinh nhận diện nguy cơ

Sáng 5-10, Công an xã Phù Đổng phối hợp Công an cửa khẩu Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài (A08) và Trường Trung học phổ thông (THPT) Yên Viên tổ chức tuyên truyền về bảo đảm an ninh, an toàn hàng không; phòng ngừa, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến việc sử dụng tàu bay không người lái, phương tiện bay khác, chiếu đèn laser và đèn công suất lớn trái quy định trong khu vực cấm bay, hạn chế bay.

Công an xã Phù Đổng phối hợp Công an cửa khẩu Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài (A08) và Trường THPT Yên Viên tổ chức tuyên truyền về bảo đảm an ninh, an toàn hàng không. Ảnh: Nguyễn Thủy

Tại chương trình, Trung tá Nguyễn Quang Minh, Tổ trưởng Tổ An ninh cơ động, Đội Trinh sát, Công an cửa khẩu Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài cùng các cán bộ tham gia tuyên truyền đã trực tiếp trao đổi, giải đáp cho hơn 1.000 học sinh những nội dung liên quan đến bảo đảm an ninh, an toàn hàng không.

Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài không chỉ là trung tâm giao thông huyết mạch của Thủ đô Hà Nội mà còn là cửa ngõ giao thương, chính trị và ngoại giao quan trọng của cả nước. Hoạt động tại đây có nghĩa đặc biệt đối với giao thông, kinh tế, đối ngoại và an ninh. Trong khi đó, dù được bảo vệ nghiêm ngặt, hoạt động hàng không vẫn có thể đối mặt với những nguy cơ phát sinh từ môi trường xung quanh, đặc biệt tại khu vực cận kề sân bay. Sự phát triển của công nghệ và các hoạt động dân sinh làm xuất hiện những nguy cơ mới có thể ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn cất, hạ cánh của các chuyến bay. Thực tế đó cho thấy, bảo đảm an ninh, an toàn Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài không phải là nhiệm vụ của riêng lực lượng Công an hay ngành Hàng không, mà cần sự tham gia của toàn xã hội.

Giáo viên và học sinh Trường THPT Yên Viên tham dự buổi tuyên truyền. Ảnh: Nguyễn Thủy

Vì thế, nội dung tuyên truyền tập trung vào những hành vi có thể phát sinh từ đời sống hằng ngày như sử dụng tàu bay không người lái, phương tiện bay khác, thả diều, chiếu tia laser hoặc sử dụng đèn công suất lớn tại khu vực cấm bay, hạn chế bay.

Các quy định pháp luật được truyền tải theo hướng trực quan, gắn với những tình huống học sinh có thể gặp trong thực tế. Qua đó, các em hiểu rõ hơn rằng một hành vi xuất phát từ sự tò mò, thích khám phá hoặc vui chơi nếu không nắm rõ quy định cũng có thể dẫn tới hậu quả đối với hoạt động hàng không.

Cùng với các quy định liên quan, cán bộ tuyên truyền phổ biến mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm, giúp học sinh nhận thức rõ hơn trách nhiệm của cá nhân trong việc bảo đảm an toàn cho các chuyến bay.

Theo theo Thiếu tá Nguyễn Ngọc Toản, Phó Tổ trưởng Tổ An ninh, Công an xã Phù Đổng, không phải học sinh nào cũng hình dung đầy đủ mức độ nguy hiểm của việc chiếu laser lên bầu trời hay điều khiển thiết bị bay không người lái tại khu vực có hoạt động hàng không. Do đó, các thông tin cần thiết như hành vi nào bị cấm, vì sao bị cấm và nếu vi phạm thì có thể gây ra hậu quả như thế nào sẽ giúp các em có ý thức tự giác hơn.

Bên cạnh đó, việc đưa nội dung tuyên truyền pháp luật vào trường học cũng tạo thêm một kênh để học sinh trở thành những “tuyên truyền viên” trong gia đình và cộng đồng. Từ kiến thức được tiếp nhận tại trường, các em có thể nhắc nhở người thân, bạn bè không thực hiện những hành vi tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn hàng không.

Hình thành ý thức và trách nhiệm cộng đồng cho giới trẻ

Không khí buổi tuyên truyền diễn ra sôi nổi và có hiệu quả rõ rệt. Em Nguyễn Trường Duy (Trường THPT Yên Viên) cho biết, trước buổi tuyên truyền, em từng nghĩ việc sử dụng thiết bị bay không người lái hay đèn laser chủ yếu liên quan đến sở thích cá nhân.

“Sau khi được cán bộ công an giải thích, em hiểu rằng, nếu sử dụng không đúng nơi, đúng quy định thì những thiết bị này có thể ảnh hưởng đến máy bay và an toàn của hành khách. Có những việc mình nghĩ chỉ là trò vui, nhưng nếu ảnh hưởng đến người khác thì không còn là chuyện nhỏ”, em Nguyễn Trường Duy nói.

Ban Giám hiệu nhà trường, giáo viên chủ nhiệm các lớp và đại diện học sinh các lớp đã ký cam kết chấp hành các quy định về an ninh, an toàn hàng không. Ảnh: Nguyễn Thủy

Từ góc độ nhà trường, việc trang bị kiến thức về an ninh, an toàn hàng không cho học sinh không chỉ nhằm phòng ngừa những hành vi vi phạm có thể xảy ra trong lứa tuổi học sinh, mà còn góp phần hình thành ý thức trách nhiệm trong cộng đồng. Thầy giáo Dương Hai Bảy Mươi, Hiệu trưởng Trường THPT Yên Viên cho rằng, giáo dục pháp luật hiệu quả không chỉ dừng ở việc cung cấp kiến thức mà còn giúp học sinh hình thành thói quen ứng xử đúng trước những tình huống cụ thể. Khi học sinh được trang bị kiến thức những vấn đề liên quan đến an ninh, an toàn hàng không, các em sẽ chủ động phòng ngừa và phát hiện, tố giác các hành vi có nguy cơ đe dọa an toàn hàng không.

Cũng tại sự kiện này, đại diện Ban Giám hiệu nhà trường, giáo viên chủ nhiệm các lớp và đại diện học sinh các lớp đã ký cam kết chấp hành các quy định về an ninh, an toàn hàng không trước sự chứng kiến của đại diện Công an xã Phù Đổng và Công an cửa khẩu Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài.