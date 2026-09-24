Trang bị hệ thống kiến thức chuẩn xác và có chiều sâu về APEC

Quang cảnh hội nghị tập huấn.

Chương trình tập huấn trang bị một hệ thống kiến thức toàn diện, chuẩn xác và có chiều sâu về APEC; qua đó, đội ngũ những người làm công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm về sự kiện đối ngoại quan trọng của đất nước; sẵn sàng cho Việt Nam bước vào giai đoạn tăng tốc chuẩn bị cho Năm APEC 2027 và Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.

Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí được hướng dẫn áp dụng Bộ Chỉ số đo lường mức độ chuyển đổi số báo chí (theo Quyết định số 3560/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch). Từ đây, từng cơ quan báo chí định vị chính xác năng lực công nghệ của mình; bảo đảm an toàn hệ thống thông tin và chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực số mạnh mẽ nhất trước khi bước vào Năm APEC 2027.

Theo ông Đặng Khắc Lợi, Phó Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, những kiến thức được cung cấp gắn với yêu cầu thực tiễn của công tác thông tin, tuyên truyền và chuyển đổi số báo chí, hướng tới Năm APEC 2027. Đây cũng là dịp để cơ quan quản lý Trung ương, địa phương và các cơ quan báo chí phối hợp, chia sẻ thông tin nhằm chuẩn bị tuyên truyền về APEC 2027 một cách chủ động, liên tục ngay từ sớm. Nội dung và phương thức tuyên truyền về APEC 2027 trong toàn hệ thống thông tin, báo chí, truyền thông đảm bảo đúng định hướng, đúng quy định, kịp thời và hiệu quả.

Năm 2027, Việt Nam sẽ lần thứ ba vinh dự đảm nhiệm vai trò chủ nhà của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (hai lần trước vào các năm 2006 và 2017). Đây là một trong những sự kiện đối ngoại đa phương quan trọng của đất nước. Năm APEC 2027 không đơn thuần là chuỗi các Hội nghị cấp cao, mà khẳng định vị thế, tầm vóc mới của Việt Nam trên trường quốc tế; quảng bá mạnh mẽ hình ảnh một đất nước Việt Nam năng động, hòa bình, giàu bản sắc văn hóa, phát triển bền vững và là điểm đến tin cậy của đầu tư, thương mại và du lịch toàn cầu.