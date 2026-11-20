Đưa STEM, AI và Robotics vào trường học

Tại phòng học STEM của Trường Tiểu học Mạo Khê, những tiết học lập trình robot luôn diễn ra sôi nổi. Quây quần bên sa bàn, máy tính và bộ công cụ lắp ráp, học sinh tự tay xây dựng khối lệnh, nạp chương trình và điều khiển robot di chuyển, gắp vật thể theo yêu cầu.

Tại phòng học STEM của Trường Tiểu học Mạo Khê, thành phố Quảng Ninh những tiết học lập trình robot luôn diễn ra sôi nổi.

Khi robot chưa vận hành đúng quỹ đạo, các nhóm cùng thảo luận, rà soát và điều chỉnh câu lệnh cho đến khi đạt kết quả. Qua thực hành, học sinh từng bước tiếp cận quy trình lập trình, vận hành công nghệ, rèn luyện tư duy logic và khả năng giải quyết vấn đề.

Hào hứng với sản phẩm do mình lập trình, em Nguyễn An Khánh, học sinh lớp 5E4 chia sẻ: "Em thấy bộ môn này không quá khó mà còn rất vui. Em muốn dành nhiều thời gian hơn nữa để học STEM, AI, robot để tạo ra nhiều sản phẩm thú vị".

Từ sức hút của câu lạc bộ STEM sinh hoạt vào chiều thứ Sáu hằng tuần, nhà trường đã tuyển chọn 23 đội tuyển thuộc khối lớp 4 và lớp 5 để bồi dưỡng chuyên sâu, hướng tới các sân chơi trí tuệ. Học sinh không chỉ rèn kỹ năng lập trình mà còn học cách phối hợp nhóm, phân công nhiệm vụ và xử lý thử thách.

Theo cô Nguyễn Thị Hạnh, giáo viên phụ trách lớp STEM AI của trường, việc được tiếp cận sớm với công nghệ, trực tiếp thiết kế, lập trình và vận hành sản phẩm giúp học sinh hình thành tư duy logic, khả năng giải quyết vấn đề và tinh thần hợp tác.

Không chỉ tại các câu lạc bộ chuyên đề, chuyển đổi số còn được triển khai trong hoạt động dạy học các môn văn hóa tại Trường THCS Mạo Khê. Nhà trường hiện có 15 phòng học thông minh với màn hình tương tác, máy tính xách tay cùng 3 phòng Tin học với 93 máy tính.

Trên nền tảng này, giáo viên kết hợp bài giảng điện tử, học liệu số và video mô phỏng trực quan, chuyển từ truyền thụ kiến thức một chiều sang tổ chức các hoạt động tương tác. Nhờ đó, học sinh chủ động tìm hiểu, trao đổi và tiếp cận kiến thức dưới nhiều hình thức.

Em Lương Quỳnh Mai, học sinh lớp 9D5 cho biết, những bài giảng kết hợp hình ảnh trực quan trên bảng tương tác giúp học sinh dễ hiểu bài, đồng thời mở rộng kiến thức ngoài sách giáo khoa.

Em Trần Quang Vinh và em Nguyễn An Khánh học sinh lớp 5E4 chia sẻ, việc xác định hướng di chuyển, thao tác của robot đòi hỏi các thành viên phải tập trung, phối hợp chính xác, hướng tới mục tiêu đạt thành tích cao trong các cuộc thi.

Thầy Phạm Đức Phong, Phó hiệu trưởng Trường THCS Mạo Khê nhận định, hệ thống phòng học thông minh đã tạo chuyển biến trong tổ chức dạy học, giúp giáo viên truyền tải kiến thức sinh động hơn, đồng thời tạo môi trường để học sinh phát huy tính chủ động, tự học.

Để tạo nền tảng cho quá trình này, phường Mạo Khê xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, triển khai đồng bộ từ hạ tầng, quản trị đến phương pháp dạy học.

Cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW và Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị, địa phương đã triển khai Đề án chuyển đổi số trong giáo dục năm 2026 với kinh phí 5,339 tỷ đồng, đồng thời bố trí 85,9 tỷ đồng đầu tư cơ sở vật chất trường học.

Mạo Khê đã hoàn thành Đề án chuyển đổi số giáo dục, triển khai học bạ số tại 100% trường học. Hệ thống giúp nâng cao hiệu quả quản trị, minh bạch hóa quá trình đánh giá học sinh; các thao tác nhập, chỉnh sửa điểm đều được lưu vết. Việc tích hợp chữ ký số cũng tạo thuận lợi cho liên thông, chuyển giao dữ liệu học tập giữa các cấp học và địa phương.

Cùng với đó, 100% cơ sở giáo dục triển khai thu học phí không dùng tiền mặt; toàn bộ cán bộ quản lý, giáo viên trên địa bàn ứng dụng công nghệ số và AI trong quản lý, soạn giảng. Trong 9 tháng năm 2026, có 166/175 sáng kiến được công nhận.

Đáng chú ý, 100% trường học đã đưa 5 kỹ năng số cơ bản vào chương trình ngoại khóa dành cho học sinh THCS, gồm: Sử dụng dịch vụ công trực tuyến, mua sắm trực tuyến, thanh toán trực tuyến, tự bảo vệ trên không gian mạng và khai thác nền tảng số của địa phương.

Theo bà Vũ Thị Thanh Hường, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Mạo Khê, chuyển đổi số không đơn thuần là ứng dụng công nghệ vào quản lý, giảng dạy mà còn là công cụ quan trọng để đổi mới giáo dục, hình thành thế hệ công dân số ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Mạo Khê trở thành địa phương đầu tiên của thành phố Quảng Ninh hoàn thành Đề án chuyển đổi số giáo dục, triển khai đồng bộ học bạ số tại 100% trường học.

Ở phạm vi toàn thành phố, theo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Quảng Ninh, 100% cơ sở giáo dục đã vận hành hệ thống quản lý trực tuyến, học bạ số và sổ điểm điện tử; khoảng một nửa số cơ sở đạt chuyển đổi số mức 3. Giáo dục AI được thí điểm tại 118 cơ sở, với 1.500 cán bộ, giáo viên được tập huấn trong năm học 2025-2026.

Hiệu quả bước đầu còn thể hiện qua thành tích của học sinh tại các sân chơi khoa học, công nghệ. Năm 2026, học sinh phường Mạo Khê giành giải Nhất toàn đoàn tại Hội thi Tin học trẻ thành phố Quảng Ninh lần thứ XXVII. Riêng Trường THCS Mạo Khê đoạt 12 giải, gồm 4 giải Nhất, 4 giải Ba và 4 giải Khuyến khích.

Tại Cuộc thi Vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics (VSAR), học sinh địa phương giành 11 giải; đồng thời đạt 9 giải tại các sân chơi Robotics và AI, trong đó có 2 giải được lựa chọn tham dự cuộc thi quốc tế. Ở lĩnh vực khoa học kỹ thuật, học sinh giành 4 giải cấp thành phố, có 1 dự án được lựa chọn tham dự cấp quốc gia.

Năm học 2026 - 2027, toàn ngành tiếp tục tập trung phát triển học liệu số, trường học số, nâng cao năng lực số cho giáo viên và học sinh. Riêng Mạo Khê dự kiến đầu tư thêm các phòng học STEM, ứng dụng AI xây dựng hệ sinh thái tiếng Anh trong trường học, mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức quốc tế cho học sinh.

Nâng cao hiệu quả đội ngũ cán bộ

Cùng với chuyển đổi số, Quảng Ninh đang triển khai sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục theo hướng tinh gọn, hiệu quả, gắn với điều tiết và bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên phù hợp với quy mô, điều kiện từng địa bàn.

Phường Mạo Khê xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, cần triển khai đồng bộ từ hạ tầng, quản trị đến phương pháp dạy học.

Tháng 10/2025, Trường Mầm non Quảng La được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 trường Tân Dân, Bằng Cả và Quảng La - Dân Chủ. Quá trình sắp xếp đặt ra yêu cầu kiện toàn bộ máy quản lý, bố trí lại nhân sự, giải quyết vị trí quản lý dôi dư và bổ sung giáo viên trực tiếp đứng lớp.

Từng giữ chức Phó hiệu trưởng Trường Mầm non Bằng Cả, cô Điệp Thị Tạy nay trở lại công việc giảng dạy, chăm sóc trẻ và trở thành giáo viên cốt cán của Trường Mầm non Quảng La. Những kinh nghiệm tích lũy trong quá trình quản lý được cô vận dụng vào hoạt động chuyên môn, đồng thời chia sẻ, hỗ trợ đồng nghiệp.

Cô Điệp Thị Tạy chia sẻ: "Tôi vận dụng kinh nghiệm công tác vào giảng dạy, chăm sóc trẻ, đồng thời hỗ trợ đồng nghiệp trong tổ chuyên môn để cùng nâng cao chất lượng công việc".

Sau sáp nhập, Trường Mầm non Quảng La có 32 lớp với 564 trẻ, tổ chức hoạt động tại 9 cơ sở, gồm 1 trường chính, 3 phân hiệu và 5 điểm trường. Để bảo đảm hoạt động thống nhất, nhà trường thường xuyên tổ chức họp trực tuyến giữa các phân hiệu, kịp thời trao đổi chuyên môn, triển khai nhiệm vụ và tháo gỡ khó khăn phát sinh.

Theo cô Hoàng Thị Thanh Nga, Hiệu trưởng Trường Mầm non Quảng La, việc ứng dụng họp trực tuyến giúp tăng cường phối hợp giữa các cơ sở, bảo đảm sự thống nhất trong quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ giáo viên.

Cô giáo Điệp Thị Tạy, Trường Mầm non Quảng La, tổ chức hoạt động trải nghiệm cho trẻ.

Sau khi giảm số lượng cơ sở giáo dục công lập từ 570 xuống còn 290, Quảng Ninh tiếp tục triển khai đợt sắp xếp mới, dự kiến tinh gọn mạng lưới còn 189 cơ sở trong năm 2026. Quá trình này đặt ra yêu cầu cao đối với công tác bố trí, sử dụng đội ngũ.

Hiện toàn ngành có 1.423 cán bộ quản lý, 19.344 giáo viên và 1.855 nhân viên; 100% cán bộ quản lý và gần 100% giáo viên có trình độ đào tạo đạt chuẩn trở lên. Trong năm học này, thành phố đã điều động 327 giáo viên nhằm cân đối đội ngũ giữa các địa phương, cơ sở giáo dục; đồng thời tuyển dụng, bổ sung giáo viên để khắc phục tình trạng thiếu nhân lực ở một số nơi.

Việc sắp xếp mạng lưới trường học gắn với điều tiết nhân sự được kỳ vọng khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ, bảo đảm hoạt động dạy học ổn định, không làm gián đoạn việc học tập của học sinh.

Từ đầu tư hạ tầng, phát triển STEM, AI, Robotics đến số hóa quản lý, sắp xếp mạng lưới trường học và điều tiết đội ngũ, Quảng Ninh đang từng bước đổi mới toàn diện hoạt động giáo dục. Đây là nền tảng để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trang bị cho thế hệ trẻ hành trang số, năng lực sáng tạo và khả năng thích ứng với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.