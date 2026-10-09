Trang bị hành trang pháp lý, định hướng nghề nghiệp cho học sinh Quảng Trị

Các trường THPT ở Quảng Trị phối hợp Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh tuyên truyền pháp luật và tư vấn tuyển sinh.

Gắn giáo dục pháp luật với trang bị kỹ năng tự bảo vệ

Trường THPT Gio Linh vừa phối hợp với Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh tổ chức chương trình tuyên truyền, giáo dục pháp luật, trao học bổng, tư vấn tuyển sinh và định hướng nghề nghiệp cho học sinh.

Chương trình góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng chấp hành pháp luật, đồng thời cung cấp thông tin hữu ích giúp học sinh định hướng nghề nghiệp và lựa chọn ngành học phù hợp với năng lực, sở trường.

Trường THPT Gio Linh vừa phối hợp với Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh tổ chức chương trình tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho học sinh.

Tham dự chương trình, về phía Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh có ThS. Vũ Đình Lê, Trưởng phòng Tư vấn tuyển sinh và TS. Nguyễn Huỳnh Bảo Khánh, Trưởng Bộ môn Tội phạm học, Khoa Luật Hình sự.

Về phía Trường THPT Gio Linh có Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Xuân Chiến, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường cùng Ban Giám hiệu, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm và đông đảo học sinh.

Hoạt động nằm trong chương trình hợp tác giữa Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh và UBND tỉnh Quảng Trị về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tư vấn tuyển sinh cho học sinh các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Trường THPT Gio Linh và Trường ĐH Luật TP Hồ Chí Minh tặng quà đến học sinh.

Tại chương trình, đại diện Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh và Ban Giám hiệu Trường THPT Gio Linh trao 15 suất học bổng cho học sinh tiêu biểu, học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh cũng trao 10 triệu đồng hỗ trợ các hoạt động giáo dục của Trường THPT Gio Linh.

Nội dung trọng tâm của chương trình là tuyên truyền, giáo dục pháp luật thông qua những vấn đề gần với đời sống học sinh.

TS. Nguyễn Huỳnh Bảo Khánh trao đổi, giao lưu với học sinh về nhận diện và phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, trong đó tập trung vào bạo lực học đường, vi phạm pháp luật trên không gian mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân và phòng tránh lừa đảo trực tuyến.

Thông qua các tình huống thực tiễn, học sinh được trang bị thêm kỹ năng nhận diện nguy cơ, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, bảo vệ thông tin cá nhân và ứng xử an toàn, có trách nhiệm trên môi trường mạng.

Đây cũng là những nội dung góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh và hình thành văn hóa ứng xử phù hợp cho học sinh.

Sáng 9/10, Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh tiếp tục phối hợp với Trường THPT Đông Hà tổ chức chương trình tư vấn pháp luật, trao học bổng và hướng nghiệp cho học sinh.

Hoạt động giáo dục pháp luật và tư vấn tuyển sinh ở Trường THPT Đông Hà.

Hoạt động nằm trong chuỗi phối hợp triển khai Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh và Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị.

Tham gia chương trình có đông đủ học sinh khối 12 cùng giáo viên Trường THPT Đông Hà. Đại diện nhà trường, thầy giáo Trần Hữu Hùng, Phó Hiệu trưởng, cùng các giáo viên đón đoàn công tác Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh do ThS. Vũ Đình Lê, Trưởng phòng Tư vấn tuyển sinh, làm trưởng đoàn.

Cán bộ Trường ĐH Luật TP Hồ Chí Minh trao đổi với học sinh.

Tại chương trình, TS. Nguyễn Huỳnh Bảo Khánh trao đổi với học sinh chuyên đề “Biết luật để không làm hại người khác - Biết cách tự bảo vệ bản thân”. Các nội dung được đề cập gồm nhận diện, phòng chống bạo lực học đường; cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo trực tuyến; phòng chống ma túy và các chất lạ.

Những vấn đề được lựa chọn đều gắn với các nguy cơ mà học sinh có thể gặp trong học tập, sinh hoạt và môi trường số. Qua đó, chương trình hướng đến việc giúp học sinh nhận biết hành vi có nguy cơ vi phạm pháp luật, chủ động phòng tránh và biết cách bảo vệ bản thân trước những tình huống phát sinh trong thực tế.

Định hướng nghề nghiệp cho học sinh

Bên cạnh giáo dục pháp luật, công tác tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp là nội dung được chú trọng tại các chương trình.

Tại Trường THPT Gio Linh, ThS. Vũ Đình Lê cung cấp thông tin về công tác tuyển sinh đại học, các ngành đào tạo, môi trường học tập và cơ hội nghề nghiệp tại Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh.

Học sinh có cơ hội trao đổi trực tiếp về ngành học, từ đó tìm hiểu rõ hơn yêu cầu của từng lĩnh vực và cân nhắc lựa chọn phù hợp với năng lực, sở thích của bản thân.

Phần giao lưu, giải đáp thắc mắc diễn ra trực tiếp giữa học sinh và đại diện cơ sở đào tạo, tập trung vào những vấn đề liên quan đến lựa chọn ngành học và chuẩn bị cho kỳ tuyển sinh đại học năm học 2026-2027.

Tại Trường THPT Đông Hà, ThS. Vũ Đình Lê cùng đoàn tư vấn của Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh trực tiếp giải đáp những băn khoăn của học sinh lớp 12 trước kỳ thi tốt nghiệp THPT và quá trình xét tuyển đại học.

Đối với học sinh cuối cấp, việc tiếp cận thông tin tuyển sinh từ cơ sở đào tạo giúp các em có thêm dữ liệu để cân nhắc ngành nghề, thay vì chỉ lựa chọn theo xu hướng hoặc thông tin truyền miệng. Đây cũng là cơ hội để học sinh tìm hiểu rõ hơn về môi trường đào tạo và những yêu cầu đối với ngành nghề mà mình quan tâm.

Cùng với hoạt động tư vấn, Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh trao các phần học bổng cho học sinh Trường THPT Đông Hà có thành tích xuất sắc và học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Việc kết hợp giáo dục pháp luật, hỗ trợ học sinh và tư vấn hướng nghiệp tạo nên một hoạt động giáo dục có tính thực tiễn, nhất là với học sinh THPT đang đứng trước những lựa chọn quan trọng về học tập và nghề nghiệp.

Thông qua các chương trình tại Trường THPT Gio Linh và Trường THPT Đông Hà, sự phối hợp giữa cơ sở giáo dục đại học với trường phổ thông tại Quảng Trị được triển khai theo hướng thiết thực hơn, gắn kiến thức pháp luật với kỹ năng sống và định hướng nghề nghiệp.

Tặng quà cho học sinh Trường THPT Đông Hà.

Với học sinh, những nội dung được trao đổi không chỉ cung cấp kiến thức về pháp luật mà còn giúp các em nhận diện nguy cơ trong đời sống, chủ động bảo vệ bản thân, đồng thời có thêm thông tin để xây dựng kế hoạch học tập và lựa chọn hướng đi sau khi tốt nghiệp THPT.