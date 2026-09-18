Trang bị 'hành trang pháp lý' cho thanh niên, sinh viên trong môi trường số

Chương trình do Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tổ chức; Đoàn Thanh niên Cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Đoàn Thanh niên Học viện Phụ nữ Việt Nam phối thực hiện.

Các diễn giả trao đổi về những rủi ro pháp lý người trẻ có thể gặp phải trong học tập, lao động và trên môi trường số

Tọa đàm tập trung vào ba nhóm nội dung: quyền cơ bản, quyền nhân thân, quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu cá nhân trong bối cảnh chuyển đổi số; những vấn đề pháp lý cơ bản trong quan hệ lao động; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên không gian mạng.

Từ những tình huống gần gũi với đời sống sinh viên, các diễn giả phân tích những rủi ro pháp lý người trẻ có thể gặp phải khi tìm việc làm thêm, mua sắm trực tuyến hoặc sử dụng mạng xã hội.

Liên quan đến việc làm thêm, sinh viên được khuyến cáo thận trọng trước những lời mời “việc nhẹ, lương cao”; công việc thực tế không đúng nội dung tuyển dụng; yêu cầu đóng tiền đặt cọc hoặc giao nộp giấy tờ bản chính. Trước khi nhận việc, người lao động trẻ cần tìm hiểu kỹ đơn vị tuyển dụng, nội dung công việc, quyền lợi, nghĩa vụ và tính hợp pháp của công việc.

Trong lĩnh vực tiêu dùng trực tuyến, các chuyên gia cảnh báo một số thủ thuật tạo cảm giác khan hiếm, thúc đẩy người dùng đưa ra quyết định mua hàng vội vàng, như thông báo “chỉ còn vài sản phẩm” hay “flash sale sắp kết thúc”. Bên cạnh đó là tình trạng đánh giá ảo, quảng cáo thiếu chính xác, hàng hóa nhận được không đúng với thông tin giới thiệu.

Người tiêu dùng cần kiểm tra thông tin về người bán, chính sách đổi trả, chứng từ giao dịch và điều kiện mua hàng. Việc lưu lại hình ảnh, tin nhắn, hóa đơn hoặc nội dung trao đổi cũng là căn cứ cần thiết khi xảy ra tranh chấp.

Đông đảo đoàn viên, thanh niên và sinh viên tham dự tọa đàm

Quyền nhân thân và bảo vệ dữ liệu cá nhân trên mạng xã hội cũng là nội dung nhận được sự quan tâm tại tọa đàm. Trong quá trình sử dụng các nền tảng số, mỗi người có thể để lại nhiều dữ liệu liên quan đến tài khoản, hình ảnh, video, giọng nói, vị trí và hành vi sử dụng. Nếu thiếu kỹ năng bảo mật, những thông tin này có thể bị thu thập, sử dụng hoặc phát tán ngoài mong muốn.

Theo các diễn giả, nhận diện đúng rủi ro pháp lý là bước đầu để sinh viên chủ động bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Kiến thức pháp luật cần được chuyển hóa thành những kỹ năng cụ thể, từ đọc kỹ thỏa thuận, ký hợp đồng, tìm việc làm thêm đến mua sắm trực tuyến và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội.

Thông qua tọa đàm, Ban tổ chức mong muốn đoàn viên, thanh niên và sinh viên hình thành thói quen chủ động tìm hiểu, tôn trọng và chấp hành pháp luật; đồng thời lan tỏa ý thức pháp lý tới bạn bè, gia đình và cộng đồng.