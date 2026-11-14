Trang bị 'GPS không màn hình' kỳ lạ giá 30 USD của hãng xe Mỹ

Theo InsideEVs, hãng xe điện Slate của Mỹ vừa mở bán một trang bị có tên “GPS không màn hình” trên website chính thức.

Trang bị này không mất thời gian khởi động, không tốn phí thuê bao, sở hữu thời lượng pin vô hạn và hoàn toàn không có khả năng hướng dẫn xe đi vào đường cụt. Trên thực tế, trang bị “GPS không màn hình” này không hề có tính năng chỉ đường theo từng ngã rẽ.

Chính xác hơn, sản phẩm này thực chất là một tập bản đồ đường bộ Rand McNally 2027. Trên website chính thức của Slate, “GPS không màn hình” được định giá 30 USD, kèm theo dòng mô tả gọi đây là “hệ thống dẫn đường nguyên bản”.

Slate cũng cho biết sản phẩm được bán với số lượng giới hạn.

Tập bản đồ giấy được Slate bán với giá 30 USD kèm theo mô tả như "hệ thống dẫn đường nguyên bản".

Chuyên trang InsideEVs nhận định sản phẩm này rõ ràng mang tính dí dỏm và phần nào đó đóng vai trò như một chiêu trò truyền thông. Dẫu vậy, “hệ thống dẫn đường nguyên bản” cũng phản ánh đúng những gì Slate đang nỗ lực theo đuổi.

Hãng xe khởi nghiệp này đang đặt cược vào khả năng người dùng đã chán ngán những mẫu ôtô hiện đại, do vậy sẵn sàng đón nhận một mẫu xe điện tối giản với thân xe composite không sơn, tay quay lên kính cửa sổ và không kèm theo màn hình giải trí cỡ lớn - đồng nghĩa chiếc xe điện của Slate sẽ không có hệ thống dẫn đường tích hợp sẵn.

Lúc này, không nhiều tài xế thực sự muốn sử dụng bản đồ giấy. Tuy nhiên, chiếc xe điện của Slate sẽ đi kèm giá đỡ điện thoại, giúp tài xế có thể sử dụng các ứng dụng điều hướng quen thuộc trên smartphone như Google Maps hay Apple Maps.

Chuyên trang InsideEVs cho rằng trong một số tình huống ngặt nghèo, tập bản đồ phát hành giới hạn trị giá 30 USD của Slate có thể vẫn hữu dụng.

“Khi nhắc đến công nghệ, chúng tôi tin rằng khách hàng nên sử dụng những thiết bị mà giải pháp mà bản thân đã quen thuộc và yêu thích. Không phải do chúng tôi không thích công nghệ, chúng tôi tin bạn đã có sẵn mọi thứ mình cần để đi đến nơi muốn đến”, đại diện hãng xe Slate chia sẻ.

Trang bị "GPS không màn hình" được cho là sẽ hữu dụng trong một số tình huống ngặt nghèo. Ảnh: Slate.

Tư duy tối giản này là lý do mẫu bán tải chạy điện của Slate được giữ giá bán dưới 25.000 USD. Khách Mỹ mua mẫu xe này sẽ nhận được không nhiều hơn một khoang cabin đơn, bộ pin LFP, thùng hàng, các bánh xe và không kèm theo những thứ phức tạp thường thấy trên ôtô hiện đại.

Chuyên trang InsideEVs nhận định đây là canh bạc táo bạo trong kỷ nguyên mà ôtô dường như ngày càng trở nên đắt đỏ và bị “bao vây” bởi màn hình. Được biết, Slate dự kiến bàn giao những mẫu xe đầu tiên vào cuối năm nay.