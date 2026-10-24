Trang bị gần 120 bình chữa cháy chủ động phòng cháy, chữa cháy tại chợ Quán Hộ

Ông Hồ Kháng, Tổ trưởng Tổ quản lý chợ Quán Hộ cho biết, trong số 23 ngành hàng đang kinh doanh tại chợ thì có đến 30% các hộ buôn bán hương đèn, vàng mã áo giấy, áo quần, vải, giày dép, bao bì, nhôm nhựa, tạp hóa; toàn là những mặt hàng có nguy cơ cao về cháy nên yêu cầu về PCCC tại chợ luôn là nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu.

Lực lượng bảo vệ sử dụng bình chữa cháy xách tay dập tắt đám cháy giả định.

Từ đặc điểm đó, chợ Quán Hộ đã trang bị gần 118 bình chữa cháy xách tay, thang, xẻng... và xây dựng 8 họng nước chữa cháy vách tường với 2 máy bơm hút nước công cộng cùng với bể nước chữa cháy 45m3. Hằng tháng, Tổ quản lý chợ đều tổ chức thao diễn, nâng cao kỹ năng chữa cháy cho lực lượng bảo vệ gắn với kiểm tra hệ thống nhằm sớm phát hiện hư hỏng để kịp thời sửa chữa.

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