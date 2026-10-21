Trang Anna và định hướng mở rộng nội dung từ nền tảng thế mạnh cốt lõi

Bước chuyển mình từ nền tảng sẵn có

Trên kênh TikTok với hơn 935.000 người theo dõi, Bùi Thị Trang (Trang Anna) không bó hẹp mình trong một ngách duy nhất. Bên cạnh các video nấu nướng thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, chị còn kết hợp đánh giá nhiều nhóm mặt hàng, từ thiết bị gia dụng, nội thất đến các sản phẩm chăm sóc cá nhân. Đồng thời, ngay trong phần giới thiệu, nữ sáng tạo nội dung còn dẫn dắt khán giả sang một kênh riêng chuyên về thời trang.

Sự xuất hiện của nhiều nhóm nội dung trong cùng một hệ sinh thái đặt ra một câu hỏi lớn về mặt định vị: khán giả theo dõi Trang Anna vì thông tin về một ngành hàng cụ thể, hay vì lối kể chuyện gần gũi, gắn liền với sinh hoạt gia đình của chị?

Nội dung về đời sống và đánh giá các món đồ gia dụng là những tuyến nội dung chủ lực của Trang Anna.

Hai động lực này dẫn đến những hướng phát triển rất khác nhau. Nếu sức hút ban đầu nằm ở các nội dung đời sống và bếp núc, việc mở rộng quá nhanh sang nhiều ngành hàng thương mại có thể làm loãng nhận diện thương hiệu của kênh. Ngược lại, nếu chỉ đóng khung trong một khuôn mẫu quen thuộc, người làm nội dung dễ tự giới hạn cơ hội khai thác tệp khách hàng mới.

Thử nghiệm không chỉ đo bằng lượt xem

Khi mở rộng chủ đề, người sáng tạo cần thực hiện từng bước, theo dõi sát phản ứng của khán giả trong nhiều tháng và đánh giá bằng nhiều chỉ số sâu hơn thay vì chỉ nhìn vào tổng lượt xem. Đặt vào trường hợp của Trang Anna, việc một video đạt lượt xem cao chưa đủ để khẳng định hướng đi đó là bền vững. Thước đo thực sự nằm ở tỷ lệ giữ chân: liệu người xem có quay lại ở các video tiếp theo và duy trì tương tác đều đặn hay không.

Đánh giá mức độ phù hợp của tuyến nội dung dựa trên nhiều yếu tố, không chỉ riêng lượt xem.

Các nền tảng video hiện nay đều phân tách rõ ràng nhóm người xem mới, người xem thỉnh thoảng và người xem thường xuyên. Khi lượng người xem mới tăng vọt ở một chủ đề lạ, rất có thể họ chỉ bị thu hút bởi một sản phẩm đơn lẻ, chứ không quan tâm đến tổng thể của kênh. Do đó, việc mở rộng danh mục sản phẩm có thể giúp Trang Anna tăng độ phủ trong ngắn hạn, nhưng để chuyển hóa thành tệp khán giả trung thành, chủ kênh cần theo dõi độc lập chỉ số tiếp cận và mức độ gắn kết.

Giữ chân khán giả bằng giá trị cốt lõi

Thế mạnh của một người làm nội dung không nhất thiết nằm ở kiến thức chuyên sâu về một ngành hàng, mà thường đến từ cách chọn tình huống và cách truyền tải thông tin. Với Trang Anna, điểm chung dễ nhận thấy là cách chị đặt mọi sản phẩm vào đúng bối cảnh căn bếp và không gian sống thường nhật, tạo cảm giác gần gũi với người xem.

Nếu khán giả tìm đến chị vì lối dẫn dắt trực quan và thực tế ấy, việc mở rộng từ đồ dùng nhà bếp sang thiết bị làm sạch hoặc chăm sóc cơ thể vẫn sẽ giữ được mạch liên kết tự nhiên. Tuy nhiên, việc vận hành thêm một kênh thời trang độc lập lại là một bài toán khác về việc phân bổ nguồn lực. Một tài khoản mới đòi hỏi định hướng hình ảnh riêng, tần suất đăng tải đều đặn và thời gian để gây dựng lại tệp người xem từ đầu. Số lượng kênh tăng lên không đồng nghĩa với sự tăng trưởng về hiệu quả nếu nguồn lực bị phân tán.

Dù tập trung vào một thế mạnh hay triển khai đa dạng nội dung, điều mà Trang Anna mang đến cho khán giả chính là sự trung thực và những nội dung có giá trị.

Bài toán phát triển của Trang Anna suy cho cùng không nằm ở việc chị giới thiệu thêm bao nhiêu ngành hàng mới, mà là liệu những chủ đề ấy có tiếp nối được sự tin cậy và cảm giác gần gũi mà khán giả vốn yêu thích trên kênh chính hay không. Câu trả lời sẽ được quyết định dựa trên phản hồi thực tế của người xem qua từng giai đoạn thử nghiệm.