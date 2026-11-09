Tràng An tạm dừng hoạt động do mưa lớn, gió mạnh

Mưa lớn sáng 14/9 khiến khu du lịch sinh thái Tràng An, tỉnh Ninh Bình, tạm dừng hoạt động. Ảnh: Di sản Tràng An.

Sáng 9/11, Ban quản lý Di sản Tràng An (tỉnh Ninh Bình) thông báo tạm dừng hoạt động trong ngày. Thời gian mở cửa trở lại sẽ được cập nhật dựa trên diễn biến thời tiết thực tế.

Theo Ban quản lý, quyết định nhằm đảm bảo an toàn cho du khách và người chèo đò khi di chuyển trên sông trong điều kiện mưa lớn, gió mạnh. Du khách có kế hoạch đến Tràng An trong những ngày tới được khuyến cáo chủ động điều chỉnh lịch trình, theo dõi thông báo từ khu du lịch trước khi khởi hành.

Trước đó, vào cuối tháng 8 và tháng 9, mưa lớn kéo dài khiến mực nước sông Sào Khê dâng cao, khu du lịch cũng nhiều lần điều chỉnh tuyến tham quan, tạm dừng hoạt động để đảm bảo an toàn.

Du khách đội mưa tham quan khu du lịch sinh thái Tràng An, tỉnh Ninh Bình, hồi tháng 9. Ảnh: Di sản Tràng An.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết đêm 8/11 và sáng sớm 9/11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xuất hiện mưa rào, rải rác có dông. Riêng khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và phía Bắc Nghệ An có mưa vừa, mưa to.

Trong ngày 9/11, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các khu vực còn lại của Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng sang Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Tại Ninh Bình, từ rạng sáng 9/11, mưa rào xuất hiện rải rác, nhiệt độ giảm xuống 20 độ C, gió Tây Bắc thổi với tốc độ 4 m/s.

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, từ tháng 8, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản yêu cầu các địa phương tăng cường quản lý hoạt động du lịch, bảo đảm an toàn cho du khách. Bộ đề nghị rà soát các khu, điểm du lịch, tuyến, tour và hoạt động du lịch đường rừng, đường thủy, đặc biệt tại những nơi có nguy cơ chịu ảnh hưởng của mưa lớn, lũ quét, sạt lở và ngập lụt.

Căn cứ tình hình thực tế và cảnh báo của cơ quan chức năng, địa phương cần tạm dừng hoạt động, không tổ chức hoặc đưa khách đến những khu vực không đảm bảo an toàn. Các địa bàn miền núi, ven sông, suối, thác, hồ, biển, địa hình dốc và những điểm có nguy cơ sạt lở, lũ quét cần được tăng cường cảnh giác.

Du khách xếp hàng chờ đi thuyền tham quan Tràng An sáng 2/5. Ảnh: Đinh Hà.

Tràng An thuộc Quần thể danh thắng Tràng An, được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới năm 2014. Điểm đến nổi bật với hệ thống núi đá vôi, sông và hang động. Du khách chủ yếu tham quan bằng thuyền theo các tuyến đường thủy xuyên qua vùng di sản.

Theo Sở Du lịch Ninh Bình, toàn tỉnh đón hơn 22 triệu lượt khách trong 10 tháng qua, tăng 25,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Khách quốc tế đạt gần 2,7 triệu lượt, tương đương khoảng 90% kế hoạch cả năm, chủ yếu đến từ các thị trường châu Âu như Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Italy và Bắc Âu.