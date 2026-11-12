Tràng An được vinh danh trong danh sách 100 di sản địa chất thế giới

Liên hiệp Quốc tế các Khoa học Địa chất (IUGS) đánh giá Tràng An là hình mẫu tiêu biểu hàng đầu thế giới về địa hình karst nhiệt đới từng bị biển xâm thực, nay nổi trên đất liền.

Hệ thống núi đá vôi, hang động, thung lũng cùng những dấu tích biển cổ đã tạo nên một bảo tàng địa chất tự nhiên độc đáo, lưu giữ lịch sử biến đổi của Trái Đất qua hàng triệu năm./.