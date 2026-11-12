Tràng An được ghi danh vào Danh sách 100 địa điểm di sản địa chất thế giới

Một góc Di sản thế giới Tràng An nhìn từ trên cao. Ảnh: Sở Du lịch

Theo hồ sơ khoa học chính thức của IUGS, Tràng An được đánh giá là “hình mẫu được biết đến rộng rãi nhất trên thế giới về cảnh quan karst nhiệt đới từng bị biển xâm nhập và nay đã nổi trên đất liền”.

Tràng An sở hữu hệ thống địa hình karst đặc sắc, hình thành qua quá trình tiến hóa địa chất kéo dài hơn 250 triệu năm. Cảnh quan nơi đây nổi bật với những dãy núi đá vôi dạng nón, dạng tháp, thung lũng kín, vùng trũng karst và mạng lưới hang động ngầm cùng nhiều thành tạo thạch nhũ phong phú.

Đặc biệt, Tràng An còn lưu giữ những dấu tích của các giai đoạn biển tiến, biển thoái trong quá khứ, thể hiện qua các ngấn ăn mòn trên vách đá, nền mài mòn do sóng, trầm tích bãi biển và tích tụ vỏ sinh vật biển. Đây là những bằng chứng khoa học quan trọng, góp phần làm sáng tỏ lịch sử biến động mực nước biển và quá trình tiến hóa cảnh quan địa chất qua các thời kỳ.

Bên cạnh giá trị địa chất, Tràng An còn lưu giữ nhiều dấu tích khảo cổ, phản ánh lịch sử cư trú và khả năng thích ứng của con người với những biến đổi khí hậu, môi trường trong hàng chục nghìn năm.

Trong ấn phẩm giới thiệu Danh sách 100 địa điểm di sản địa chất IUGS lần thứ ba năm 2026, Tràng An được giới thiệu tại trang 230-231, cùng nhiều địa danh nổi tiếng thế giới như núi Phú Sĩ (Nhật Bản), các vịnh hẹp Nauy, núi Aconcagua (Argentina) và đồi Chocolate (Philippines).

Trước đó, năm 2014, Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới, trở thành di sản hỗn hợp đầu tiên của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Năm 2022, Tổng Giám đốc UNESCO Audrey Azoulay đánh giá Tràng An là một trong những mô hình tiêu biểu trên thế giới về kết hợp phát triển kinh tế, du lịch bền vững với bảo tồn thiên nhiên, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Tràng An và du lịch Ninh Bình cũng nhiều lần được truyền thông quốc tế vinh danh: năm 2018, Insider đưa Ninh Bình vào danh sách 50 điểm đến hấp dẫn nhất thế giới; năm 2023, Forbes bình chọn Ninh Bình vào danh sách 23 điểm đến tuyệt vời nhất thế giới; năm 2025, Tràng An được Tripadvisor vinh danh trong nhóm 1% điểm đến tốt nhất thế giới.

Việc được IUGS ghi danh tiếp tục khẳng định giá trị khoa học địa chất nổi bật toàn cầu của Tràng An, đồng thời mở ra cơ hội để Ninh Bình tăng cường hợp tác nghiên cứu, giáo dục di sản và phát triển các sản phẩm du lịch đặc sắc, gắn bảo tồn cảnh quan thiên nhiên với phát triển du lịch bền vững, bảo đảm sinh kế cho cộng đồng địa phương.