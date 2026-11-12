Tràng An được ghi danh Di sản Địa chất, hình mẫu tiêu biểu hàng đầu thế giới

Liên đoàn Quốc tế các Khoa học Địa chất đánh giá Di sản Tràng An là hình mẫu tiêu biểu hàng đầu thế giới về địa hình karst nhiệt đới từng bị biển xâm thực

Đại diện lãnh đạo Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết: Liên đoàn Quốc tế các Khoa học Địa chất đánh giá Di sản Tràng An là hình mẫu tiêu biểu hàng đầu thế giới về địa hình karst nhiệt đới từng bị biển xâm thực nhưng ngày nay đã nổi trên đất liền.

Trải qua hàng triệu năm tiến hóa địa chất, thiên nhiên đã kiến tạo nơi đây thành hệ thống núi đá vôi dạng tháp, dạng nón, những thung lũng khép kín, hang động xuyên thủy cùng các dấu tích mực nước biển cổ đặc biệt quý giá.

Những ngấn ăn mòn của sóng biển, nền đá bị mài mòn, trầm tích và vỏ sinh vật biển còn lưu giữ trên các vách núi đá vôi chính là những bằng chứng khoa học quan trọng, giúp các nhà nghiên cứu giải mã lịch sử biến động mực nước biển, sự tiến hóa địa hình và những thay đổi của môi trường Trái Đất.

Qua hàng triệu năm tiến hóa địa chất, thiên nhiên đã kiến tạo Tràng An trở thành hệ thống núi đá vôi với những thung lũng khép kín và vô số hang động xuyên thủy

Quần thể danh thắng Tràng An không chỉ là một danh thắng văn hóa và thiên nhiên kỳ vĩ mà còn là một “bảo tàng” địa chất ngoài trời, nơi lưu giữ lịch sử hàng triệu năm của Trái Đất và những dấu tích về sự thích nghi của con người với thiên nhiên qua hàng chục nghìn năm.

Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới từ năm 2014 và trở thành di sản “hỗn hợp” đầu tiên của Việt Nam và Đông Nam Á. Sự công nhận này khẳng định đồng thời những giá trị đặc biệt về cảnh quan thiên nhiên, lịch sử địa chất và bằng chứng về quá trình cư trú, thích nghi của con người trước những biến đổi của môi trường.

Đặc biệt, tháng 9.2022, trong chuyến thăm Tràng An nhân dịp kỷ niệm 50 năm Công ước Di sản thế giới, bà Audrey Azoulay, Tổng Giám đốc UNESCO, đã đánh giá Tràng An là một trong những mô hình mẫu mực, tiêu biểu nhất thế giới về sự kết hợp giữa phát triển kinh tế, du lịch bền vững với bảo tồn thiên nhiên, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Đây là sự ghi nhận quốc tế sâu sắc đối với mô hình bảo tồn và phát huy giá trị di sản tại Ninh Bình nói riêng và Việt Nam nói chung, nơi bảo tồn thiên nhiên là nền tảng, con người là trung tâm và phát triển du lịch bền vững là động lực nâng cao đời sống nhân dân.

Việc IUGS ghi danh Tràng An vào danh sách 100 địa điểm Di sản Địa chất đã mở ra những cơ hội mới để tỉnh Ninh Bình tiếp tục phát huy giá trị đặc sắc của Tràng An trong thời gian tới

Ông Phạm Sinh Khánh, Phó Giám đốc Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An cho biết: Việc IUGS ghi danh Tràng An vào danh sách 100 địa điểm Di sản Địa chất lần thứ ba năm 2026 tiếp tục mở ra những cơ hội mới để tỉnh Ninh Bình đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu khoa học quốc tế, phát triển giáo dục di sản, xây dựng các sản phẩm du lịch địa chất, nâng cao chất lượng trải nghiệm của du khách và quảng bá sâu rộng những giá trị độc đáo của vùng đất Cố đô Hoa Lư.

Đồng thời, sự ghi danh này cũng đặt ra trách nhiệm ngày càng lớn trong việc bảo vệ tính toàn vẹn của di sản, gìn giữ hệ sinh thái tự nhiên, bảo tồn các dấu tích địa chất, khảo cổ và phát triển du lịch hài hòa với sức chịu tải của môi trường.

Từ Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới được UNESCO ghi danh năm 2014 đến sự vinh danh của IUGS năm 2026, Tràng An tiếp tục khẳng định một hướng đi bền vững: Bảo tồn để phát triển, phát triển để có thêm nguồn lực bảo tồn, biến những giá trị vô giá của thiên nhiên, lịch sử và văn hóa thành nguồn lực phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân và gìn giữ di sản cho muôn đời sau.