Trấn Yên: Trên 350 người tham gia “Ngày cuối tuần cùng dân”

Sau lễ phát động tại nhà văn hóa thôn, cán bộ, chiến sĩ, hội viên, đoàn viên và Nhân dân đồng loạt ra quân vệ sinh môi trường trên tuyến đường dài 4 km. Các lực lượng tập trung phát quang cây cỏ, bụi rậm hai bên đường; thu gom rác thải, khơi thông các vị trí rãnh thoát nước bị che lấp, góp phần tạo cảnh quan thông thoáng, sạch đẹp, thuận tiện cho người dân đi lại.

Cán bộ, chiến sĩ, hội viên, đoàn viên và Nhân dân tham gia Lễ phát động ﻿“Ngày cuối tuần cùng dân” tại thôn Minh Quán 4.

Các nhóm lao động được bố trí xen kẽ giữa cán bộ, chiến sĩ và người dân. Qua cùng làm, cùng trao đổi, các lực lượng thêm gần gũi, gắn bó với Nhân dân, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm trong thực hiện những phần việc chung của thôn.

Cán bộ, chiến sĩ, hội viên, đoàn viên và Nhân dân đồng loạt ra quân vệ sinh môi trường.

Dịp này, Trung đoàn 921 trao 5 suất quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại thôn, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng.

Lãnh đạo Trung đoàn 921 và xã Trấn Yên trao quà cho các hộ.

Trong 10 tháng năm 2026, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Trấn Yên đã tổ chức hàng chục buổi “Ngày cuối tuần cùng dân”, thu hút hàng nghìn lượt người tham gia. Các hoạt động tập trung vào vệ sinh đường làng, ngõ xóm, giải phóng mặt bằng làm đường, xây dựng công trình phúc lợi và giúp đỡ gia đình khó khăn.

Không khí lao động trong Ngày cuối tuần cùng dân” tại thôn Minh Quán 4

Từ những việc làm thiết thực, hoạt động tạo điều kiện để cán bộ gần dân, lắng nghe nguyện vọng từ cơ sở; đồng thời củng cố tình đoàn kết quân - dân, khơi dậy tinh thần tự quản, chung sức xây dựng nông thôn mới, giữ gìn môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp.