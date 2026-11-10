Trấn Yên: Trao “Bữa ăn không đồng” tới 125 bệnh nhân

Các suất ăn được chuẩn bị bảo đảm dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm, phù hợp với sức khỏe người bệnh. Mỗi phần ăn gửi gắm sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng, góp phần giảm bớt chi phí sinh hoạt, động viên bệnh nhân yên tâm điều trị.

Cán bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Trấn Yên và các tình nguyện viên chuẩn bị các suất cơm.

Hoạt động nhằm triển khai chương trình “Đồng hành cùng người yếu thế” của địa phương. Thông qua việc kết nối các nguồn lực xã hội, MTTQ xã cùng các đơn vị đồng hành hỗ trợ một phần nhu cầu thiết yếu của người có hoàn cảnh khó khăn, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm với cộng đồng.

Đây cũng là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026) và hưởng ứng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Bệnh nhân và người nhà nhận các suất cơm từ các tình nguyện viên.

Thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Trấn Yên tiếp tục phối hợp vận động nguồn lực để duy trì “Bữa ăn không đồng” định kỳ mỗi tháng một lần tại Trung tâm Y tế khu vực Trấn Yên; đồng thời triển khai tại 4 trường mầm non, tiểu học trên địa bàn và tổ chức bữa ăn tình nghĩa dành cho người già yếu, đơn thân có hoàn cảnh khó khăn.