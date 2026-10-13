Trấn Yên ra mắt tour du lịch trải nghiệm nông nghiệp xanh năm 2026

Quang cảnh lễ ra mắt tour du lịch trải nghiệm nông nghiệp xanh năm 2026 tại xã Trấn Yên.

Tham gia tour, du khách và học sinh được hòa mình vào không gian xanh mát của cánh đồng dâu ven đê Việt Thành, trực tiếp trải nghiệm hái lá dâu, thả diều, đi xe đạp trên đê và lưu lại những khoảnh khắc đẹp giữa miền quê thanh bình.

Du khách và học sinh đi xe đạp trên đê Việt Thành, xung quanh là những ruộng dâu xanh mướt.

Học sinh trải nghiệm hái lá dâu trên cánh đồng dâu ven đê Việt Thành.

Sau đó, hành trình tiếp tục đưa du khách và các em học sinh đến tham quan nhà tằm, tìm hiểu quy trình nuôi tằm, khám phá nghề trồng dâu, nuôi tằm truyền thống gắn bó với đời sống của người dân Trấn Yên.

Các em học sinh tham quan nhà tằm, tìm hiểu quy trình nuôi tằm.

Học sinh tìm hiểu quy trình se tơ, dệt lụa thủ công.

Tại khu trưng bày sản phẩm địa phương, du khách được tìm hiểu quy trình se tơ, dệt lụa thủ công; trải nghiệm, thưởng thức các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP và lựa chọn những món quà mang đậm dấu ấn quê hương.

Tham quan khu trưng bày sản phẩm địa phương, sản phẩm OCOP.

Không chỉ tham quan, khám phá, tour còn tạo không gian giao lưu, vui chơi và trải nghiệm thực tế, giúp du khách hiểu hơn về đời sống sản xuất nông nghiệp, văn hóa địa phương và giá trị của nghề truyền thống.

Học sinh tham gia trò chơi dân gian.

Thông qua việc ra mắt tour, Trấn Yên hướng tới kết nối phát triển du lịch với nông nghiệp xanh, bảo vệ môi trường và nâng cao giá trị sản phẩm địa phương. Qua đó mở thêm cơ hội quảng bá hình ảnh quê hương, thu hút du khách, tạo sinh kế và thúc đẩy phát triển kinh tế cho người dân.