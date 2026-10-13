Trấn Yên ra mắt tour du lịch trải nghiệm nông nghiệp xanh năm 2026
Sáng 13/10, xã Trấn Yên tổ chức ra mắt tour du lịch trải nghiệm, du lịch nông nghiệp xanh năm 2026 với chủ đề “Trấn Yên – điểm đến trải nghiệm dâu tằm và quế hữu cơ”. Ngay trong ngày đầu, nhiều học sinh cùng du khách đã được hái lá dâu, tham quan nhà tằm, tìm hiểu nghề se tơ, dệt lụa và tham gia các trò chơi dân gian.
Tham gia tour, du khách và học sinh được hòa mình vào không gian xanh mát của cánh đồng dâu ven đê Việt Thành, trực tiếp trải nghiệm hái lá dâu, thả diều, đi xe đạp trên đê và lưu lại những khoảnh khắc đẹp giữa miền quê thanh bình.
Sau đó, hành trình tiếp tục đưa du khách và các em học sinh đến tham quan nhà tằm, tìm hiểu quy trình nuôi tằm, khám phá nghề trồng dâu, nuôi tằm truyền thống gắn bó với đời sống của người dân Trấn Yên.
Tại khu trưng bày sản phẩm địa phương, du khách được tìm hiểu quy trình se tơ, dệt lụa thủ công; trải nghiệm, thưởng thức các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP và lựa chọn những món quà mang đậm dấu ấn quê hương.
Không chỉ tham quan, khám phá, tour còn tạo không gian giao lưu, vui chơi và trải nghiệm thực tế, giúp du khách hiểu hơn về đời sống sản xuất nông nghiệp, văn hóa địa phương và giá trị của nghề truyền thống.
Thông qua việc ra mắt tour, Trấn Yên hướng tới kết nối phát triển du lịch với nông nghiệp xanh, bảo vệ môi trường và nâng cao giá trị sản phẩm địa phương. Qua đó mở thêm cơ hội quảng bá hình ảnh quê hương, thu hút du khách, tạo sinh kế và thúc đẩy phát triển kinh tế cho người dân.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/tran-yen-ra-mat-tour-du-lich-trai-nghiem-nong-nghiep-xanh-nam-2026-post911813.html