Trấn Yên ra mắt mô hình “Thôn số” tại hai thôn Báo Đáp 2 và Tân Đồng 2

Lễ ra mắt tổ chức tại Nhà văn hóa thôn Báo Đáp 2, kết nối trực tuyến với điểm cầu thôn Tân Đồng 2.

Dự buổi lễ có lãnh đạo xã, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, bí thư chi bộ, trưởng các thôn trên địa bàn và đông đảo Nhân dân hai thôn.

Lãnh đạo UBND xã Trấn Yên trao quyết định công nhận "Thôn số" cho hai thôn Báo Đáp 2 và Tân Đồng 2.

Tại buổi lễ, UBND xã Trấn Yên công bố, trao quyết định công nhận 2 thôn số và thực hiện nghi thức ấn nút ra mắt mô hình.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Anh Tuấn - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Trấn Yên nhấn mạnh: Mô hình “Thôn số” phải mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, lấy người dân làm trung tâm và là chủ thể của chuyển đổi số. Do đó, hai thôn tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng 21 tiêu chí, phát huy hiệu quả các tiện ích số, trở thành mô hình điểm để nhân rộng ra các thôn khác. Các cấp, ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng công nghệ, phấn đấu năm 2027 triển khai mô hình tại tất cả các thôn trên địa bàn xã, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau.

Đại biểu và người dân tham quan phiên chợ số.

Điểm nhấn của chương trình là không gian trải nghiệm tiện ích số ngay tại thôn. Người dân được trực tiếp trải nghiệm sử dụng thiết bị số tại nhà văn hóa, thực hiện dịch vụ công trực tuyến, theo dõi hệ thống camera an ninh, đài truyền thanh thông minh và tham gia hội nghị trực tuyến. Các hoạt động thanh toán số, phiên chợ số cũng được giới thiệu, với sản phẩm địa phương được trưng bày, quảng bá, livestream bán hàng và tích hợp mã QR truy xuất nguồn gốc.

Việc hoàn thành 21/21 tiêu chí tại 2 thôn là nền tảng để Trấn Yên tiếp tục hoàn thiện mô hình, triển khai thôn số tới tất cả các thôn vào năm 2027, đưa công nghệ vào đời sống và giúp người dân tiếp cận tiện ích số thuận tiện, thiết thực hơn.