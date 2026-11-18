Cán bộ kỹ thuật trực tiếp đến tận hộ nuôi tằm để tìm nguyên nhân gây bệnh.

Qua khảo sát thực tế tại 12 hộ nuôi, đoàn công tác của Trung tâm Nghiên cứu Dâu tằm tơ Trung ương đã thu thập 5 mẫu tằm để xét nghiệm.

Kết quả cho thấy có 3/5 mẫu tằm chín dương tính với vi khuẩn gây bệnh nhiễm trùng máu thể cấp tính.

Ngoài ra, một số mẫu còn xuất hiện bào tử nấm và bào tử gai, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh, lây nhiễm chéo sang các lứa nuôi tiếp theo nếu không được xử lý dứt điểm.

Nông dân vệ sinh môi trường, bảo vệ vùng dâu.

Theo phân tích của các chuyên gia, nguyên nhân dịch bệnh bùng phát mạnh do thời tiết tháng 10/2026 tại khu vực Bắc bộ xuất hiện nắng nóng bất thường, nền nhiệt lên tới khoảng 36 độ C kèm độ ẩm biến động lớn, làm giảm sức đề kháng của tằm khi chuẩn bị lên né.

Bên cạnh đó, hạn chế trong kỹ thuật chăm sóc như nuôi mật độ dày, nhà nuôi thiếu thông thoáng, lá dâu thừa và phân tằm không được thu gom, xử lý kịp thời đã tạo điều kiện cho vi khuẩn, nấm bệnh phát triển và lây lan nhanh.

Để cắt đứt nguồn lây và bảo vệ các vụ nuôi tới, cơ quan chuyên môn khuyến cáo người dân tuyệt đối không vứt xác tằm bệnh ra môi trường. Các hộ nuôi cần thu gom toàn bộ tằm chết, phân tằm và thức ăn thừa để đem đốt hoặc chôn lấp kết hợp rắc vôi bột; vệ sinh, tiêu độc khử trùng nhà nuôi và dụng cụ bằng dung dịch sát khuẩn chuyên dụng theo đúng hướng dẫn.

Phun thuốc tiêu độc, khử trùng khu nuôi tằm.

Đồng thời, bà con cần tăng cường thông gió cho phòng nuôi, giãn mật độ tằm trên nong, sử dụng lá dâu khô sạch và tạm dừng nhập giống mới cho đến khi xử lý sạch hoàn toàn mầm bệnh.