Trấn Yên khẩn trương khoanh vùng, xử lý ổ dịch nhiễm trùng máu trên tằm
Trước tình trạng tằm chết hàng loạt vào cuối tuổi 5 (từ sau lần lột xác thứ tư cho đến khi tằm chín và bắt đầu nhả tơ tạo kén) gây thiệt hại cho người dân xã Trấn Yên, cơ quan chuyên môn đã xác định nguyên nhân do bệnh nhiễm trùng máu thể cấp tính và đang khẩn trương khoanh vùng, xử lý triệt để mầm bệnh nhằm ổn định sản xuất.
Qua khảo sát thực tế tại 12 hộ nuôi, đoàn công tác của Trung tâm Nghiên cứu Dâu tằm tơ Trung ương đã thu thập 5 mẫu tằm để xét nghiệm.
Kết quả cho thấy có 3/5 mẫu tằm chín dương tính với vi khuẩn gây bệnh nhiễm trùng máu thể cấp tính.
Ngoài ra, một số mẫu còn xuất hiện bào tử nấm và bào tử gai, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh, lây nhiễm chéo sang các lứa nuôi tiếp theo nếu không được xử lý dứt điểm.
Theo phân tích của các chuyên gia, nguyên nhân dịch bệnh bùng phát mạnh do thời tiết tháng 10/2026 tại khu vực Bắc bộ xuất hiện nắng nóng bất thường, nền nhiệt lên tới khoảng 36 độ C kèm độ ẩm biến động lớn, làm giảm sức đề kháng của tằm khi chuẩn bị lên né.
Bên cạnh đó, hạn chế trong kỹ thuật chăm sóc như nuôi mật độ dày, nhà nuôi thiếu thông thoáng, lá dâu thừa và phân tằm không được thu gom, xử lý kịp thời đã tạo điều kiện cho vi khuẩn, nấm bệnh phát triển và lây lan nhanh.
Để cắt đứt nguồn lây và bảo vệ các vụ nuôi tới, cơ quan chuyên môn khuyến cáo người dân tuyệt đối không vứt xác tằm bệnh ra môi trường. Các hộ nuôi cần thu gom toàn bộ tằm chết, phân tằm và thức ăn thừa để đem đốt hoặc chôn lấp kết hợp rắc vôi bột; vệ sinh, tiêu độc khử trùng nhà nuôi và dụng cụ bằng dung dịch sát khuẩn chuyên dụng theo đúng hướng dẫn.
Đồng thời, bà con cần tăng cường thông gió cho phòng nuôi, giãn mật độ tằm trên nong, sử dụng lá dâu khô sạch và tạm dừng nhập giống mới cho đến khi xử lý sạch hoàn toàn mầm bệnh.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/tran-yen-khan-truong-khoanh-vung-xu-ly-o-dich-nhiem-trung-mau-tren-tam-post914810.html