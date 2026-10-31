Trấn Yên giành Huy chương Vàng bóng chuyền nữ Đại hội Thể dục, thể thao tỉnh Lào Cai lần thứ I năm 2026
Tối 30/10, tại Nhà thi đấu đa năng Công ty TNHH Apatit Việt Nam (phường Cam Đường), trận chung kết môn bóng chuyền nữ trong khuôn khổ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lào Cai lần thứ I, năm 2026 đã diễn ra giữa hai đội Trấn Yên và Lục Yên. Đây là cuộc đối đầu giữa hai đội bóng đã thể hiện phong độ tốt, vượt qua các đối thủ để góp mặt ở trận đấu cuối cùng.
Không khí trên sân đấu được đẩy lên ngay từ những pha bóng đầu tiên. Cả hai đội đều nhập cuộc với quyết tâm cao, chủ động tổ chức đội hình, triển khai các phương án tấn công và tìm cách khai thác điểm yếu của đối phương. Trong khi Lục Yên nỗ lực bám đuổi, tìm kiếm cơ hội ghi điểm thì Trấn Yên cho thấy sự ổn định hơn trong tổ chức lối chơi, khả năng phối hợp giữa các vị trí và xử lý tình huống.
Qua từng set đấu, các vận động viên Trấn Yên duy trì được thế trận chủ động, phát huy hiệu quả những pha phối hợp tấn công, đồng thời hạn chế sai sót trong các tình huống quyết định. Phía bên kia lưới, đội Lục Yên thể hiện tinh thần thi đấu quyết tâm, kiên trì bám đuổi điểm số, song chưa thể tạo ra sự khác biệt trước đối thủ.
Sau 3 set đấu, Trấn Yên giành chiến thắng chung cuộc 3-0, lần lượt với các tỷ số 24-18, 24-18 và 24-19, giành Huy chương Vàng môn bóng chuyền nữ. Đội Lục Yên giành Huy chương Bạc. Hai đội Cụm xã Văn Bàn và Cụm xã Bảo Thắng giành Huy chương Đồng.
Kết quả này là sự ghi nhận cho quá trình chuẩn bị, tập luyện và nỗ lực của các vận động viên Trấn Yên. Đồng thời, chất lượng chuyên môn của trận chung kết cũng cho thấy sự quan tâm đầu tư, phát triển phong trào bóng chuyền tại các địa phương. Thông qua Đại hội, các đội có thêm cơ hội cọ xát, đánh giá năng lực vận động viên, tích lũy kinh nghiệm và thúc đẩy phong trào thể dục, thể thao ngày càng phát triển.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/tran-yen-gianh-huy-chuong-vang-bong-chuyen-nu-dai-hoi-the-duc-the-thao-tinh-lao-cai-lan-thu-i-nam-2026-post913188.html