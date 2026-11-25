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Quang cảnh buổi lễ.

39 đảng viên được trao tặng và truy tặng Huy hiệu từ 30 đến 60 năm tuổi Đảng. Việc trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng thể hiện sự trân trọng, ghi nhận của Đảng đối với quá trình rèn luyện, cống hiến và những đóng góp của các đảng viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời là niềm tự hào của cá nhân, gia đình, niềm vinh dự của các chi bộ và Đảng bộ xã.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Trấn Yên trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Đảng ủy xã mong muốn các đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng tiếp tục giữ vững phẩm chất người đảng viên, phát huy tinh thần gương mẫu, là điểm tựa niềm tin, truyền lửa cách mạng cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng Đảng bộ xã ngày càng trong sạch, vững mạnh.

* Tại xã Bảo Yên

Quang cảnh buổi lễ.

17 đảng viên được trao tặng Huy hiệu từ 30 đến 60 năm tuổi Đảng. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Quốc Bảo - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã ghi nhận, biểu dương những cống hiến của các đảng viên trong công tác, lao động, xây dựng Đảng và phát triển quê hương.

Đồng chí nhấn mạnh, Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý, niềm vinh dự, tự hào của mỗi đảng viên và gia đình, thể hiện sự trân trọng của Đảng đối với những đóng góp bền bỉ của các thế hệ đảng viên.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Bảo Yên trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Đồng chí mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thần tiên phong, gương mẫu; tích cực đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, là tấm gương để thế hệ trẻ học tập, noi theo. Đồng thời, đề nghị các chi bộ tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đảng viên cao tuổi, củng cố tình đoàn kết, gắn bó trong tổ chức đảng.