Trần Võ Gia Bảo tự tin bước vào Vòng chung kết Olympia 2026

Vòng chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2026 sẽ diễn ra vào ngày 1-11. Những ngày này, em Trần Võ Gia Bảo, học sinh lớp 12 Hóa, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải đang tập trung củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng và chuẩn bị tâm lý để dồn sức cho trận đấu quan trọng. Với kế hoạch ôn tập chủ động và quyết tâm thi đấu hết mình, Gia Bảo tự tin, bản lĩnh bước vào trận chung kết.

Chủ động ôn tập, khắc phục điểm yếu

Tuy có lợi thế khi là thí sinh nhất quý 1, có nhiều thời gian ôn tập nhưng Gia Bảo không ôn luyện dàn trải mà chủ động xây dựng kế hoạch, phân chia thời gian cho từng nội dung cụ thể. Bên cạnh việc củng cố những kiến thức đã có, em nhận diện những phần còn hạn chế để tập trung bổ sung, rèn luyện kỹ năng, nhất là kiến thức Ngữ văn, Lịch sử. Việc xác định rõ điểm yếu giúp em chủ động hơn trong học tập, tránh tâm lý chỉ tập trung vào những môn học hoặc dạng câu hỏi mình đã nắm chắc. Từ đó, em từng bước hoàn thiện nền tảng kiến thức, hướng đến khả năng xử lý câu hỏi ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Gia Bảo (ngồi giữa) ôn tập bài cùng các bạn trong lớp.

Không chỉ chú trọng kiến thức, Gia Bảo còn phân bổ thời gian để rèn luyện các kỹ năng cần thiết khi thi đấu Olympia như bấm chuông, đánh máy và phản ứng nhanh trước câu hỏi. Một trong những cách học của Gia Bảo là kết hợp việc học tập trên lớp với quá trình ôn luyện Olympia. Những kiến thức được tiếp thu ở trường trở thành nguồn bổ trợ cho việc thi đấu; ngược lại, việc tìm hiểu thêm các lĩnh vực phục vụ Olympia cũng giúp em mở rộng vốn hiểu biết ngoài chương trình học chính khóa. Cách học này giúp em duy trì việc học tập thường xuyên, thay vì tách biệt hoàn toàn giữa nhiệm vụ học tập ở trường và quá trình chuẩn bị cho cuộc thi.

Gia Bảo và giáo viên trao đổi bài tập trong một giờ học.

“Buổi tối, sau thời gian tự học, em dành khoảng 1 - 1,5 giờ tham gia các trận đấu giao hữu, đấu tập cùng những người chơi Olympia trên khắp cả nước. Qua những trận đấu này, em có điều kiện kiểm tra kiến thức, làm quen với nhịp độ thi đấu, rèn khả năng phản xạ và học hỏi cách xử lý câu hỏi từ những người chơi khác. Đây cũng là dịp để em nhận ra những nội dung còn thiếu, từ đó điều chỉnh việc ôn tập cho phù hợp”, Gia Bảo chia sẻ.

Quyết tâm tạo dấu ấn tại trận chung kết

Theo Gia Bảo, 3 thí sinh còn lại đều là những đối thủ mạnh, có thành tích tốt trong cuộc thi năm nay và được tuyển chọn từ những ngôi trường có tiếng trên cả nước. Điều đó khiến trận chung kết trở thành thử thách nhưng hứa hẹn hấp dẫn. Thay vì quá chú trọng đến thành tích của đối thủ, em lựa chọn tập trung vào việc hoàn thiện bản thân, phát huy những gì đã tích lũy trong quá trình học tập và ôn luyện. “Đối với em, một cuộc chơi luôn có thắng, có thua. 3 thí sinh đều rất mạnh, nhưng em sẽ quyết tâm thi đấu hết mình, mang đến cho khán giả truyền hình một trận đấu đẹp”, Gia Bảo nói. Sự tự tin nhưng không chủ quan của nam sinh trước giờ tranh tài đã tạo ấn tượng đối với bạn bè, thầy cô. Với những trận đấu đã trải qua, Gia Bảo hiểu rằng kết quả chung cuộc còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, song việc chuẩn bị nghiêm túc, thi đấu đúng năng lực và giữ được sự bình tĩnh là những điều bản thân có thể chủ động thực hiện.

Sau giờ tự học, Gia Bảo dành thời gian tham gia các trận đấu giao hữu, đấu tập cùng những người chơi Olympia.

Đồng hành với em trong hành trình ôn luyện là gia đình, thầy cô và bạn bè. Từ những vòng thi tuần, tháng đến quý, em luôn nhận được sự động viên, cổ vũ của mọi người. Sự hỗ trợ không chỉ nằm ở việc bổ sung kiến thức mà còn giúp em ổn định tâm lý, có thêm động lực sau mỗi vòng thi. Trong giai đoạn chuẩn bị cho chung kết năm, gia đình, nhà trường và bạn bè tiếp tục tìm kiếm tài liệu, thông tin từ nhiều nguồn để em tham khảo, mở rộng phạm vi ôn tập.

Vòng chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2026 sẽ diễn ra vào ngày 1-11. Phía trước em vẫn còn những ngày chuẩn bị, rà soát kiến thức và hoàn thiện kỹ năng. Với tinh thần chủ động, sự hỗ trợ của gia đình, nhà trường cùng quyết tâm thi đấu hết mình, nam sinh Khánh Hòa đang hướng đến trận chung kết bằng tâm thế của một người chơi nghiêm túc, bản lĩnh và khát khao cống hiến. Hành trình nỗ lực chinh phục tri thức của Gia Bảo là hình ảnh đẹp về tinh thần học tập, ý chí vươn lên của học sinh Khánh Hòa.