Trần Văn Thời tiêu huỷ hơn 8,1 tấn heo do dịch bệnh

Khoanh vùng, xử lý ổ dịch

Xã Trần Văn Thời hiện có tổng đàn heo gần 4.000 con, với hơn 500 hộ chăn nuôi. Từ khi xuất hiện dịch bệnh, địa phương đã rà soát, khoanh vùng, tổ chức tiêu huỷ heo mắc bệnh theo quy định. Đồng thời tăng cường vệ sinh, tiêu độc, khử trùng tại các khu vực có nguy cơ. Đến ngày 15/9, toàn xã đã tiêu huỷ 106 con heo của 15 hộ, thuộc 6 ấp, với tổng trọng lượng hơn 8,1 tấn.

Hộ ông Nguyễn Thanh Sơn, ấp Kiểu Mẫu, Xã Trần Văn Thời, có đàn heo mắc bệnh và phải tiêu huỷ vào sáng 17/9.

Theo ông Nguyễn Văn Cầu, Phó Trưởng phòng Kinh tế Xã Trần Văn Thời: “Tình hình chăn nuôi trên địa bàn cơ bản ổn định. Tuy nhiên, dịch tả heo châu Phi đang diễn biến phức tạp, đòi hỏi địa phương phải chủ động các biện pháp kiểm soát. Xã đã chỉ đạo tăng cường kiểm tra, kiểm soát đàn vật nuôi; đẩy mạnh tiêu độc, khử trùng, khoanh vùng, xử lý kịp thời các ổ dịch, không để lây lan”.

Cùng với xử lý các ổ dịch, công tác phòng bệnh được triển khai ngay từ cơ sở. Các hộ chăn nuôi được tuyên truyền, hướng dẫn vệ sinh chuồng trại, tiêu độc, khử trùng, theo dõi đàn heo và thông báo ngay cho chính quyền khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

Tại các ấp, việc rà soát, nắm tình hình chăn nuôi cũng được tăng cường nhằm phát hiện sớm những trường hợp nghi mắc bệnh, kịp thời xử lý, hạn chế nguy cơ lây lan sang các hộ lân cận.

Lực lượng chức năng phối hợp với địa phương xử lý heo bị bệnh.

Ông Nguyễn Duy Tùng, Trưởng ấp Kiểu Mẫu, Xã Trần Văn Thời, cho biết: “Trên địa bàn ấp đã xảy ra 2 ổ dịch. Chính quyền địa phương đang đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, đồng thời cấp phát thuốc sát trùng để các hộ tiêu độc, khử trùng chuồng trại”.

Dịch bệnh không chỉ ảnh hưởng đến đàn vật nuôi mà còn tác động trực tiếp đến thu nhập của người chăn nuôi. Gia đình ông Nguyễn Thanh Sơn, ở ấp Kiểu Mẫu, có 10 năm nuôi heo. Hiện gia đình có 3 con heo nái và 16 con heo thịt.

Khoảng một tuần nay, đàn heo của gia đình ông Nguyễn Thanh Sơn có biểu hiện bỏ ăn, sau đó chết rải rác. Gia đình đã báo chính quyền địa phương và tiêu huỷ số heo mắc bệnh, với tổng trọng lượng hơn 1 tấn.

Ông Nguyễn Thanh Sơn buồn rầu chia sẻ: “Ban đầu heo bỏ ăn rồi chết dần. Tính ra, gia đình thiệt hại hơn 100 triệu đồng. Tôi tính đến Tết này bán heo để sửa lại nhà cửa, giờ thì mất hết rồi”.

Gia đình ông Sơn chỉ có vài công đất vườn trồng dừa, chuối, nguồn thu nhập chủ yếu dựa vào chăn nuôi heo. Dịch bệnh khiến gia đình thiệt hại lớn, ảnh hưởng đến kế hoạch sửa nhà vào dịp Tết.

Lực lượng chức năng phun thuốc xử lý chuồng có heo bị nhiễm bệnh.

Tăng cường kiểm soát, ngăn dịch lây lan

Theo thông tin từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Cà Mau, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh xảy ra 16 ổ dịch tại 88 hộ thuộc 50 khóm, ấp của 14 xã. Tổng số heo chết và tiêu huỷ hơn 1.000 con, với trọng lượng hơn 62 tấn.

Hiện còn 3 ổ dịch đang được theo dõi, giám sát chưa qua 21 ngày tại các xã: Trần Văn Thời, Vĩnh Mỹ và Khánh Bình.

Ông Nguyễn Văn Cầu cho biết: “Xã tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận chuyển, mua bán, giết mổ heo. Đồng thời tuyên truyền để người dân chủ động phòng, chống dịch, phát hiện sớm và xử lý kịp thời, tạo điều kiện khôi phục, tái đàn khi đủ điều kiện”.

Dịch tả heo châu Phi chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Do đó, chủ động phòng bệnh, phát hiện sớm và xử lý đúng quy định là giải pháp quan trọng nhằm hạn chế thiệt hại.

Ngành chức năng khuyến cáo các hộ chăn nuôi duy trì nghiêm các biện pháp an toàn sinh học; thường xuyên vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chuồng trại; hạn chế người và phương tiện không cần thiết ra vào khu vực chăn nuôi; theo dõi đàn heo hằng ngày.

Khi phát hiện heo có biểu hiện bệnh hoặc nghi mắc bệnh, người dân cần báo ngay cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan chuyên môn để được hướng dẫn xử lý. Không tự ý mua bán, vận chuyển heo bệnh hoặc vứt xác heo chết ra môi trường.

Chủ động phòng bệnh từ chuồng nuôi, kiểm soát chặt việc vận chuyển, mua bán và giết mổ, đồng thời phát hiện sớm, xử lý kịp thời các ổ dịch sẽ góp phần hạn chế dịch tả heo châu Phi lây lan, bảo vệ đàn vật nuôi và giảm thiệt hại cho người chăn nuôi trong những tháng cuối năm./.