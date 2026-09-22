Trần Văn Đảng - Tăng tốc hướng tới giải chạy Báo HàNộimới Vì hòa bình 2026
Với nhiều vận động viên, một giải đấu có thể là nơi tranh tài, nhưng với Trần Văn Đảng, Giải chạy Báo Hànộimới – Vì Hòa bình còn mang một ý nghĩa đặc biệt hơn. Đây là nơi anh từng bước trưởng thành, được khán giả biết đến và cũng là điểm tựa để anh gắn bó với đường chạy. Hướng tới mùa giải 2026, Trần Văn Đảng đặt mục tiêu giành huy chương vàng sau 2 năm bỏ lỡ.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/tran-van-dang-tang-toc-huong-toi-giai-chay-bao-hanoimoi-vi-hoa-binh-2026-418915.htm