Trần Văn Đảng - Tăng tốc hướng tới giải chạy Báo HàNộimới Vì hòa bình 2026

Chiều 22/9, đội tuyển Olympic Việt Nam đã bước vào trận đấu cuối cùng của vòng bảng môn bóng đá nam, gặp đối thủ rất mạnh là Uzbekistan. Dù thua trận nhưng thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh vẫn hoàn thành nhiệm vụ vào tứ kết, với kết quả có lợi ở trận đấu cùng giờ.