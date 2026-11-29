Ngày 28/11, dân mạng xôn xao trước thông tin khởi quay phim ngắn tập chất lượng cao Trấn Tuyết Lạp chuyển thể từ tiểu thuyết trinh thám cùng tên. Đạo diễn là Miêu Đích Thụ đang đình đám với Hôm Nay Trời Đổ Mưa Bóng Mây, diễn viên gồm Điền Hi Vi, Trần Phi Vũ, Trương Lăng Hách. Phim sẽ quay trong 50 ngày, khai máy giữa tháng 12 tại tỉnh Sơn Đông.

Dàn cast đẹp như mơ của Trấn Tuyết Lạp.

Mọi thông tin đều hết sức rõ ràng, dàn cast toàn cái tên hút khách khiến khán giả tin chắc đây là một dự án đáng chú ý. Nhưng ngay sau đó, phòng đại diện của Điền Hi Vi đã lên tiếng phủ nhận, rằng dự án Trấn Tuyết Lạp đang lan truyền trên mạng là giả mạo, mong mọi người chỉ tin vào các thông báo trên kênh chính thức. Phía Trần Phi Vũ cũng không xác nhận tham gia phim này, trong khi đạo diễn Miêu Đích Thụ được cho là đang bắt tay thực hiện phim thanh xuân vườn trường Nhà Vua Có Đôi Tai Lừa đúng thế mạnh của anh.

Nhưng phía Điền Hi Vi đã phủ nhận.

Dù dự án Trấn Tuyết Lạp đang dừng ở mức tin đồn, cư dân mạng vẫn mong tiểu thuyết này sớm lên phim vì nội dung đầy hấp dẫn. Nam chính Kỳ Hàn Đăng là con nuôi của gia đình nữ chính Hứa Quỳnh Quỳnh ở vùng quê nhỏ bé nghèo khó Trấn Tuyết Lạp. Kỳ Hàn Đăng ban đầu ghét bỏ chị gái Hứa Quỳnh Quỳnh, cho rằng cô luôn chọc tức mình, chấp nhận gọi cô là chị để được ở lại nhà họ Hứa mà thôi. Kỳ Hàn Đăng hiểu rõ hoàn cảnh cơ cực của mình nên rất biết cách lấy lòng người khác, để được họ đối tốt, có miếng ăn chỗ ở. Rồi biến cố ập đến, cả nhà họ Hứa bị sát hại, chỉ còn hai đứa trẻ sống sót và buộc phải nương tựa vào nhau, cố gắng sống tiếp và tìm cơ hội rời khỏi Trấn Tuyết Lạp.