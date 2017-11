Trận tử chiến giữa 'Hổ Syria' và IS trong thung lũng Euphrates

Cuộc chiến trên thung lũng bờ tây sông Euphrates, từ những thông tin ban đầu cho thấy, đã diễn ra một trận chiến ác liệt nhất, trận tử chiến cuối cùng giữa tổ chức khủng bố IS và đạo quân mạnh nhất của quân đội Syria, tại một khu vực ít mong đợi nhất ở miền đông tỉnh Deir Ezzor.

Chiến tuyến chiến trường Deir Ezzor tính đến ngày 29.11.2017 theo South Front - ảnh Muraselon

Ngày 28.11.2017, lực lượng Tiger sau 2 tuần chiến đấu dữ dội chưa từng có đã quét sạch các tay súng khủng bố IS, phòng thủ trên chiến tuyến giữa thành phố Al-Mayadeen và thị trấn Al-Salihiyah, giải phóng khu vực then chốt trên bờ tây sông Euphrates.

Quân đội Syria, chủ công là lực lượng Tiger tiến công giải phóng 6 thị trấn ngày 28.11.2017, bao gồm cả thị trấn Al-Asharah trên bờ tây sông Euphrates. Ngày 29.11.2017, quân đội Syria tiếp tục giải phóng thị trấn Al-Quriyah sau khi tiến lên hướng tây bắc từ thị trấn Al-Asharah. Quân đội Syria diệt hàng trăm tay súng khủng bố, phá hủy 9 xe đánh bom tự sát, 19 xe cơ giới, tịch thu nhiều vũ khí và đạn dược.

Những sự kiện cuối cùng cho thấy, các tay súng khủng bố IS, chiến đấu trên thung lũng bờ tây sông Euphrates đã lựa chọn tuyến tử thủ cuối cùng giữa hai thị trấn Al-Qurayya và Al-Asharah. Đây là hai khu dân cư chưa từng được nêu tên và quá nhỏ so với các thành phố như Deir Ezzor, Al-Mayadeen và Abu Kamal, nơi các nhà bình luận quân sự cho rằng cuộc chiến cuồng tín nhất sẽ xảy ra.

Quân đội Syria, chủ công là lực lượng Tiger giải phóng liên tiếp 6 thị trấn trên vùng nông thôn phía đông nam Deir Ezzor

Tại hai thị trấn Al-Qurayya và Al-Asharah, IS đã tử chiến - theo nghĩa quân sự, một cuộc chiến quyết liệt nhất và cũng là cuộc chiến thể hiện ý chí quyết liệt nhất, hơn hẳn bất cứ lực lượng vũ trang nào chiến đấu trên chiến trường Syria.

Các tay súng khủng bố trong một tình huống ngặt nghèo, chiến đấu với sự thất bại chắc chắn, quân số quân đội Syria lớn hơn, các cuộc pháo kích diễn ra dồn dâp và 3 cuộc không kích dữ dội của không quân chiến lược Nga. Dù tình huống là không có lối thoát, IS đã liều chết kìm bước tiến công của lực lượng đặc biệt tinh nhuệ nhất của quân đội Syria trong hơn hai tuần, giành đủ thời gian cho các nhóm chiến binh khác rút lui về bờ đông sông Euphrates, hạ vũ khí đầu hàng Lực lượng Dân chủ Syria do Mỹ hậu thuẫn.

Chống lại một lực lượng có ưu thế tuyệt đối, thế mạnh duy nhất của các tay súng khủng bố là tinh thần tử vì đạo sẵn sàng chết cùng với kẻ thù để lên thiên đường. IS đã triển khai hệ thống phòng thủ phức tạp với các hỏa điểm phòng ngự, trận địa mìn, bom xe VBIED, xạ thủ bắn tỉa.

Những tay súng IS kiên quyết không tháo chạy khỏi trận địa, chết trên chiến tuyến đến tay súng cuối cùng. Đây cũng là lần đầu tiên IS có khả năng gây thiệt hại nặng về sinh lực cho quân đội Syria, đặc biệt là lực lượng Tiger, vốn thiện chiến và dầy dạn kinh nghiệm tấn công. Không những thế, IS còn có thể đẩy lùi nhiều cuộc tấn công và phản công thành công giành lại các vị trí bị đánh chiếm vài lần.

Chiến tuyến cuối cùng của IS là một phần của vành đai phòng ngự lớn hơn chạy từ thị trấn Muhassan đến thành phố Abu Kamal. Chiến tuyến phòng ngự này dường như đã bị quân đội Syria đập tan với cuộc tấn công giải phóng nhanh chóng thành phố chiến lược Al-Mayadeen và Abu Kamal.

Các tay súng khủng bố, tháo lui khỏi thành phố Al-Mayadeen về phía bắc và Abu Kamal về phía nam, nhanh chóng tập hợp lại và triển khai tuyến phòng thủ vững chắc quanh hai thị trấn chưa từng nghe thấy trên bờ tây Euphrates. Tại chiến tuyến này, các tay súng tử thủ IS lần đầu tiên thể hiện đủ năng lực tác chiến, ngăn chặn cuộc tấn công vũ bão của lực lượng Tiger, giành được khoảng thời gian máu không chỉ cho các chiến binh IS đang đào thoát, mà còn giúp được SDF ngăn chặn quân đội Syria giành lại quyền kiểm soát vùng biên giới phía đông bắc Syria.

Lực lượng Tiger, theo phóng viên chiến trường Ivan Sidorenko đã mất 250 binh sĩ, khoảng 280 binh sĩ bị thương. Tất cả hàng trăm tay súng IS phòng thủ trên 2 thị trấn bị tiêu diệt hoàn toàn. Trong những người tử trận có Slaiman Alhayek AKA Alskuk chỉ huy chiến trường của Nhóm Leopard 4, một trong những đơn vị chiến đấu giỏi nhất của Tiger.

Chiến dịch tấn công giải phóng vùng thung lũng sông Euphrates - video truyền thông FAN

QA

Quang Anh