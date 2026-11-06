Trân trọng trao tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên cao niên

Cùng dự có đồng chí Tô Việt Thu, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Bạc Liêu.

Tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Đặng Văn Dũng trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đồng chí Châu Trọng Nam, nguyên Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu; trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho đồng chí Trương Công Đặng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Bạc Liêu, nguyên Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu khoá XI.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Đặng Văn Dũng trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng đến đồng chí Châu Trọng Nam, nguyên Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Đặng Văn Dũng trao khánh vàng chúc mừng đồng chí Châu Trọng Nam vinh dự nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Đặng Văn Dũng cùng lãnh đạo địa phương chụp ảnh lưu niệm với đồng chí Châu Trọng Nam và gia đình.

Đến thăm các gia đình, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, đồng chí Đặng Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, ân cần thăm hỏi sức khoẻ, đời sống các đảng viên cao niên; đồng thời bày tỏ sự trân trọng đối với những cống hiến của các thế hệ cán bộ, đảng viên đi trước.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Đặng Văn Dũng cài Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho đồng chí Trương Công Đặng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Bạc Liêu, nguyên Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu khoá XI.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Đặng Văn Dũng tặng hoa chúc mừng đồng chí Trương Công Đặng vinh dự nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Đặng Văn Dũng trao khánh vàng chúc mừng đồng chí Trương Công Đặng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Đặng Văn Dũng nhấn mạnh, Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý, ghi nhận quá trình rèn luyện, phấn đấu và lòng trung thành với lý tưởng của Đảng; không chỉ là niềm tự hào của cá nhân đảng viên mà còn của gia đình, chi bộ, đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà.

Khẳng định quá trình phấn đấu, cống hiến của các đảng viên cao niên là tấm gương sáng về lòng trung thành với Đảng, bản lĩnh chính trị và tinh thần trách nhiệm để cán bộ, đảng viên hôm nay noi theo, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ mong muốn các đảng viên cao niên tiếp tục phát huy uy tín, kinh nghiệm, đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền địa phương và giáo dục thế hệ trẻ giữ gìn truyền thống cách mạng, sống có trách nhiệm với gia đình và quê hương.

Đồng chí Trương Công Đặng bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; khẳng định tiếp tục giữ vững phẩm chất người đảng viên, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.