Trân trọng sự cống hiến của đảng viên cao niên

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Huỳnh Quốc Việt trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng đến đồng chí Trang Minh Trung, cán bộ tham gia kháng chiến, nguyên Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Bạc Liêu; trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng đến đồng chí Nguyễn Khuê, nguyên Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Bạc Liêu.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Huỳnh Quốc Việt cài Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đồng chí Trang Minh Trung, cán bộ tham gia kháng chiến, nguyên Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Bạc Liêu.

Đây là sự ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện và những đóng góp của các đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng, công tác xây dựng Đảng và sự phát triển của địa phương.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Huỳnh Quốc Việt tặng hoa chúc mừng đồng chí Trang Minh Trung vinh dự nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Huỳnh Quốc Việt chụp ảnh lưu niệm cùng đồng chí Trang Minh Trung và gia đình.

Tại các gia đình, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Huỳnh Quốc Việt ân cần thăm hỏi sức khoẻ, đời sống các đảng viên; đồng thời bày tỏ sự trân trọng đối với những cống hiến của các thế hệ cán bộ, đảng viên đi trước.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Huỳnh Quốc Việt trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Khuê, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Bạc Liêu.

Đồng chí Nguyễn Khuê bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; khẳng định sẽ tiếp tục giữ vững phẩm chất người đảng viên, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Huỳnh Quốc Việt nhấn mạnh, Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý, ghi nhận quá trình rèn luyện, phấn đấu và lòng trung thành với lý tưởng của Đảng; không chỉ là niềm tự hào của cá nhân đảng viên mà còn của gia đình, chi bộ, đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ chúc sức khoẻ, mong muốn các đảng viên cao niên tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương sáng và chỗ dựa tinh thần cho thế hệ cán bộ, đảng viên trẻ; tiếp tục đóng góp kinh nghiệm, trí tuệ vào công cuộc xây dựng tỉnh Cà Mau ngày càng phát triển./.