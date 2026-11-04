Trân trọng ghi nhận cống hiến của đảng viên cao niên

Đồng chí Hồ Thanh Thuỷ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, cùng đoàn công tác đến trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đồng chí Phạm Thành Công (tên thường gọi Năm Thọ), đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ ấp Vàm Đình, tại xã Phú Mỹ.

Đồng chí Hồ Thanh Thuỷ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng đồng chí Phạm Thành Công.

Chúc mừng đồng chí Phạm Thành Công vinh dự nhận phần thưởng cao quý của Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Hồ Thanh Thuỷ ghi nhận, biểu dương những đóng góp của đồng chí trong sự nghiệp cách mạng.

Trải qua những năm tháng chiến tranh gian khổ, từng bị địch bắt, tù đày, đồng chí Phạm Thành Công vẫn giữ vững khí tiết, lòng trung thành với Đảng, kiên định lý tưởng cách mạng và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Phạm Thành Công (thứ hai từ trái sang) bày tỏ niềm xúc động, cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cấp uỷ các cấp.

Xúc động đón nhận Huy hiệu Đảng, đồng chí Phạm Thành Công bày tỏ niềm tự hào khi quá trình phấn đấu, cống hiến được Đảng ghi nhận; đồng thời cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cấp uỷ, chính quyền địa phương. Đồng chí khẳng định sẽ tiếp tục giữ gìn phẩm chất người đảng viên, là tấm gương cho con cháu và thế hệ trẻ noi theo.

Đồng chí Hồ Thanh Thuỷ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Trung Kiên.

Tại Ấp 2, xã Cái Nước, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Hồ Thanh Thuỷ trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng và chúc mừng đồng chí Trần Trung Kiên (tên thường gọi Sáu Kiên) vinh dự nhận phần thưởng cao quý.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Hồ Thanh Thuỷ, nhấn mạnh, Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận xứng đáng đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu và cống hiến của đồng chí Trần Trung Kiên

cho sự nghiệp cách mạng.

Đồng chí Hồ Thanh Thuỷ nhấn mạnh, quá trình tham gia cách mạng từ khi còn trẻ, trải qua nhiều vị trí và môi trường công tác đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nước, sự kiên trung của đồng chí Trần Trung Kiên. Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận xứng đáng đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu và cống hiến của đồng chí cho sự nghiệp cách mạng.

Đồng chí Trần Trung Kiên bày tỏ niềm tự hào khi được nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng.

Trong niềm xúc động, đồng chí Trần Trung Kiên cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cấp uỷ các cấp; đồng thời khẳng định, việc được đứng trong hàng ngũ của Đảng và có cơ hội cống hiến cho sự nghiệp cách mạng là niềm tự hào lớn nhất cuộc đời.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Hồ Thanh Thuỷ cùng đoàn công tác và lãnh đạo xã Cái Nước chụp ảnh lưu niệm với đồng chí Trần Trung Kiên và gia đình.

Việc trao Huy hiệu Đảng thể hiện sự trân trọng, ghi nhận của Đảng đối với quá trình phấn đấu, cống hiến của các đảng viên qua nhiều thế hệ.

Đây cũng là dịp giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp niềm tin, lý tưởng và trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ, trong công tác xây dựng Đảng./.