Ngoài ra, Trần Trí Khang còn được trao giải Thí sinh phong cách do các nhà báo bầu chọn, với giải thưởng 10 triệu đồng.

Trần Trí Khang trở thành Quán quân Bông lúa Vàng lần thứ 33 với số điểm 9,58

Tuy giành cú đúp giải chính thức, nhưng ở giải Thí sinh được yêu thích nhất, do khán giả bình chọn, thì Trần Trí Khang xếp khá thấp, chỉ khoảng 2 ngàn lượt, trong khi đó Nguyễn Thị Cua là khoảng 272,4 ngàn lượt, Huỳnh Văn Khánh là khoảng 249,7 ngàn lượt, Nguyễn Trung Hậu là khoảng 192,6 ngàn lượt, Đặng Hồng Trúc là khoảng 7,1 ngàn lượt. Với kết quả này, Nguyễn Thị Cua đã giành giải Thí sinh được yêu thích nhất, bên cạnh giải Khuyến khích.

Đặng Hồng Phúc được giải Nhì, Nguyễn Trung Hậu được giải Ba, Huỳnh Văn Khánh được giải Khuyến khích.

Trần Trí Khang vào vai ông Hai Hương trong trích đoạn "Đời cô Lựu" (KB: Trần Hữu Trang)

Tại vòng chung kết, Trần Trí Khang vào vai ông Hai Hương trong trích đoạn Đời cô Lựu (KB: Trần Hữu Trang), Đặng Hồng Trúc vào vai Nguyễn Thị Tồn trong trích đoạn Liệt phụ kêu oan (KB: Thạch Tuyền), Nguyễn Trung Hậu vào vai Lộc trong trích đoạn Con cò trắng (KB: Thu An), Nguyễn Thị Cua trong vai Lý Chiêu Hoàng trong trích đoạn Vương triều (KB: Đăng Minh), Huỳnh Văn Khánh vào vai Đào Duy Từ trong trích đoạn Đào Duy Từ (KB: Ngô Quốc Khánh).

Nguyễn Thị Cua đã giành giải Thí sinh được yêu thích nhất, bên cạnh giải Khuyến khích.

Các trích đoạn này được chú trọng nhiều hơn ở khía cạnh đờn ca tài tử, nên 20 bài bản tổ của âm nhạc tài tử được lựa chọn làm trục chuyên môn xuyên suốt các vòng thi, với mức độ thử thách ngày càng nâng cao.

Tiêu chí chấm giải chú trọng vào 4 yêu cầu là kỹ thuật ca diễn và nhịp điệu; hóa thân và tâm lý nhân vật; cảm thụ tác phẩm; bản lĩnh sân khấu.

Đặng Hồng Trúc vào vai Nguyễn Thị Tồn trong trích đoạn "Liệt phụ kêu oan" (KB: Thạch Tuyền)

Năm 2026 đánh dấu một hành trình đổi mới của Bông lúa Vàng. Thay vì chỉ tổ chức các vòng thi trong không gian sân khấu quen thuộc, chương trình đã đưa các thí sinh đến với những địa điểm ghi hình ngoại cảnh, để câu ca tài tử hòa vào nhịp sống đương thời. Những phóng sự khám phá vùng đất, con người và các không gian văn hóa gắn liền với nghệ thuật đờn ca tài tử cũng được lồng ghép xuyên suốt, mang đến cho khán thính giả những trải nghiệm mới mẻ.

Huỳnh Văn Khánh vào vai Đào Duy Từ trong trích đoạn "Đào Duy Từ" (KB: Ngô Quốc Khánh)

Đặc biệt, một tín hiệu đáng mừng của mùa giải năm nay là sự góp mặt của đông đảo thí sinh trẻ, trong đó có những gương mặt thuộc thế hệ Gen Z, trẻ nhất sinh năm 2008. Sự hiện diện của các bạn trẻ cho thấy sức sống bền bỉ của nghệ thuật truyền thống, khi những câu ca, điệu lý vẫn tiếp tục tìm được sự đồng điệu trong đời sống hôm nay.

Nguyễn Trung Hậu vào vai Lộc trong trích đoạn "Con cò trắng" (KB: Thu An)

Với chủ đề Hạt ngọc phương Nam, cuộc thi một lần nữa gửi gắm thông điệp về sự tiếp nối và trao truyền. Những giọng ca được phát hiện, bồi dưỡng qua Bông lúa Vàng hôm nay chính là những hạt giống góp phần gìn giữ và phát huy giá trị của nghệ thuật đờn ca tài tử và cải lương Nam bộ.