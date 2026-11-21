Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; đồng chí Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên Giáo Thành ủy TPHCM và đồng chí Lê Văn Minh, Thành ủy viên, Tổng giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM trao cúp, bảng tượng trưng giải thưởng Quán quân và bằng khen cho thí sinh đoạt giải nhất Trần Trí Khang. Ảnh: THANH HIỆP

Đến tham dự vòng chung kết có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Lê Văn Minh, Thành ủy viên, Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Đinh Thị Thanh Thủy, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM Cao Anh Minh cùng đại diện nhà tài trợ - Công ty Phân bón Bình Điền - trao giải nhì cho thí sinh Đặng Hồng Trúc. Ảnh: THANH HIỆP

Sau 33 mùa giải, Bông lúa vàng đã trở thành một địa chỉ quen thuộc với người yêu ca cổ. Mùa giải năm nay có một số thay đổi trong cách tổ chức. Các vòng thi được ghi hình tại nhiều địa điểm ngoại cảnh, xen kẽ phóng sự về vùng đất, con người và không gian văn hóa gắn với đờn ca tài tử. Câu ca được đặt trong những bối cảnh rộng hơn trường quay, giúp khán giả cảm nhận mối liên hệ giữa nghệ thuật này với đời sống Nam Bộ.

Ban tổ chức cũng đã đưa 20 bài bản tổ của âm nhạc tài tử làm trục chuyên môn xuyên suốt cuộc thi, với mức độ thử thách tăng dần qua các vòng: Hạt giống, Gieo hạt, Mạ non và Trổ đòng.

Nghệ sĩ Chí Tâm, đại diện Ban giám khảo, phát biểu: "Thật phấn khởi khi kết quả chung cuộc của giải được trao trong không khí cả nước hướng đến Ngày Văn hóa Việt Nam. Bộ môn ca cổ và Đờn ca tài tử Nam Bộ là hồn cốt của sân khấu truyền thống. Đó cũng là lý do ban tổ chức bổ sung thêm chuyên mục “Thường thức âm nhạc” nhằm nâng cao kiến thức về ca cổ và Đờn ca tài tử cho khán giả, giúp thí sinh tiếp cận sâu hơn với chất liệu mình thể hiện".

Các nghệ sĩ gắn bó với chương trình Chuông vàng vọng cổ, Bông lúa vàng trong nhiều năm qua đã đến chúc mừng, cổ vũ các thí sinh trong vòng chung kết năm nay. Ảnh: THANH HIỆP

Ở vòng chung kết, mỗi thí sinh trình diễn một trích đoạn cải lương có sử dụng một trong 20 bài bản tổ, thời lượng không quá 15 phút. Thử thách đặt ra yêu cầu về nhịp, kỹ thuật ca, khả năng hóa thân và bản lĩnh làm chủ sân khấu.

Nghệ sĩ Chí Tâm, Thanh Hằng, Nghệ nhân ưu tú Ái Hằng (Cần Thơ) chúc mừng thí sinh Trần Trí Khang đoạt giải Quán quân Bông lúa vàng lần thứ 33 năm 2026. Ảnh: THANH HIỆP

Năm thí sinh cùng vai diễn và trích đoạn dự thi đều chiếm được cảm tình của khán thính giả. Đặng Hồng Trúc với vai Nguyễn Thị Tồn (trích đoạn Liệt phụ kêu oan); Nguyễn Trung Hậu vai Lộc (trích đoạn Con cò trắng); Nguyễn Thị Cua vai Lý Chiêu Hoàng (trích đoạn Vương Triều); Trần Trí Khang vai ông Hai Hương (trích đoạn Đời cô Lựu) và Huỳnh Văn Khánh vai Đào Duy Từ (trong trích đoạn cùng tên).

“Các vai diễn tạo nên phép thử đa dạng cho từng thí sinh. Sự góp mặt của nhiều thí sinh trẻ, trong đó có những gương mặt thuộc thế hệ gen Z, là tín hiệu đáng chú ý của giải năm nay", nghệ sĩ Thanh Hằng, đại diện Ban giám khảo, nhận xét. Kết quả, thí sinh Trần Trí Khang đoạt giải nhất cuộc thi Bông lúa vàng lần thứ 33 năm 2026, đồng thời anh cũng được Hội đồng báo chí trao giải Phong cách. Thí sinh Đặng Hồng Trúc đoạt giải nhì và thí sinh Nguyễn Trung Hậu đoạt giải ba. Hai thí sinh: Huỳnh Văn Khánh và Nguyễn Thị Cua được trao giải khuyến khích. Nguyễn Thị Cua đồng thời nhận giải Thí sinh được yêu thích nhất.