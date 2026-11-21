Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường (thứ 2, từ trái qua); Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Bùi Thanh Nhân (bìa trái) và Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM Lê Văn Minh trao giải Quán quân Bông Lúa Vàng 2026 cho thí sinh Trần Trí Khang

Chiều 21.11, tại Nhà hát VOH (TP.HCM), vòng Chung kết Xếp hạng và Trao giải cuộc thi Bông Lúa Vàng lần thứ 33 – năm 2026 diễn ra với sự tranh tài của 5 thí sinh xuất sắc nhất. Với 9,58 điểm, Trần Trí Khang giành ngôi Quán quân, đồng thời nhận giải Phong cách của mùa thi năm nay.

Với chủ đề “Hạt Ngọc Phương Nam”, Bông Lúa Vàng 2026 trải qua 5 vòng thi gồm Hạt giống, Gieo hạt, Mạ non, Trổ đòng và Lúa vàng. Qua từng vòng, các thí sinh được thử sức với những yêu cầu chuyên môn ngày càng cao, tập trung vào kỹ thuật ca, khả năng giữ nhịp và thể hiện các bài bản tổ của nghệ thuật Đờn ca tài tử.

Trí Khang dự thi với vai ông Hai Hương trong trích đoạn "Đời cô Lựu" của soạn giả Trần Hữu Trang

Ở vòng Chung kết Xếp hạng, mỗi thí sinh trình diễn một trích đoạn cải lương có sử dụng một trong 20 bài bản tổ của âm nhạc tài tử, với thời lượng không quá 15 phút. Phần thi đòi hỏi thí sinh kết hợp kỹ thuật ca, diễn xuất, khả năng hóa thân vào nhân vật và làm chủ sân khấu.

Vượt qua 4 thí sinh còn lại, Trần Trí Khang đạt 9,58 điểm, giành ngôi Quán quân Bông Lúa Vàng 2026 (với trị giá giải thưởng 100 triệu đồng). Thí sinh dự thi với vai ông Hai Hương trong trích đoạn Đời cô Lựu của soạn giả Trần Hữu Trang.

Các đại biểu trao giải Nhì cho thí sinh Đặng Hồng Trúc

Đặng Hồng Trúc với vai Nguyễn Thị Tồn trong trích đoạn "Liệt phụ kêu oan" của tác giả Thạch Tuyền

Ngoài giải thưởng cao nhất, Trần Trí Khang còn được trao giải Phong cách, giải thưởng lần đầu tổ chức tại Bông Lúa Vàng, do Hội đồng Giám khảo Báo chí bình chọn nhằm tôn vinh thí sinh có nét riêng trong phong cách trình diễn và cá tính nghệ thuật.

Đáng chú ý, trước đó vào tháng 9.2026, Trần Trí Khang từng dừng bước sau đêm Chung kết 2 cuộc thi Chuông vàng Vọng cổ 2026, không lọt vào Top 5.

Các đại biểu trao giải Ba cho thí sinh Nguyễn Trung Hậu

Nguyễn Trung Hậu với vai Lộc trong trích đoạn "Con cò trắng" của tác giả Thu An

Tại Bông Lúa Vàng lần này, Khang đã có sự trở lại với nhiều nỗ lực và giành ngôi vị cao nhất. Thí sinh gây chú ý với chất giọng riêng, mang âm hưởng chân phương, gợi nhớ phong cách ca của các nghệ sĩ tài tử thế hệ trước.

Cuộc cạnh tranh ở vị trí giải Nhì và giải Ba diễn ra khá sít sao giữa Đặng Hồng Trúc và Nguyễn Trung Hậu. Cả hai cùng đạt 9,08 điểm. Theo thể lệ, khi các thí sinh có tổng điểm bằng nhau, Ban Giám khảo lần lượt xét các tiêu chí chuyên môn, trong đó ưu tiên tiêu chí giọng hát trước.

Do điểm giọng hát của hai thí sinh tiếp tục bằng nhau, kết quả được phân định ở tiêu chí nhịp. Đặng Hồng Trúc có điểm số cao hơn, giành giải Nhì; Nguyễn Trung Hậu nhận giải Ba.

Hai giải Khuyến khích được trao cho Huỳnh Văn Khánh và Nguyễn Thị Cua

Hình ảnh vai diễn của Huỳnh Văn Khánh và Nguyễn Thị Cua trong vòng thi chung kết xếp hạng

Hai giải Khuyến khích được trao cho Huỳnh Văn Khánh với 9,00 điểm và Nguyễn Thị Cua với 8,41 điểm.

Bên cạnh các giải thưởng chuyên môn, cuộc thi còn tổ chức bình chọn trực tuyến trên Fanpage Bông Lúa Vàng. Với 36,05% tổng lượt bình chọn, Nguyễn Thị Cua giành giải Thí sinh được yêu thích nhất.

Tại vòng chung kết, Nguyễn Thị Cua thể hiện vai Lý Chiêu Hoàng trong trích đoạn Vương Triều của tác giả Đăng Minh. Các thí sinh còn lại gồm Đặng Hồng Trúc với vai Nguyễn Thị Tồn trong trích đoạn Liệt phụ kêu oan của tác giả Thạch Tuyền; Nguyễn Trung Hậu với vai Lộc trong trích đoạn Con cò trắng của tác giả Thu An; Huỳnh Văn Khánh hóa thân thành Đào Duy Từ trong trích đoạn Đào Duy Từ của tác giả Ngô Quốc Khánh.

Hội đồng Giám khảo chuyên môn của vòng chung kết gồm Nghệ sĩ Chí Tâm, Nghệ sĩ Thanh Hằng và NSƯT Võ Minh Lâm.

Trần Trí Khang được trao giải Phong cách, giải thưởng lần đầu tổ chức tại Bông Lúa Vàng, do Hội đồng Giám khảo Báo chí bình chọn

Nguyễn Thị Cua giành giải Thí sinh được yêu thích nhất

Trải qua 33 mùa tổ chức, Bông Lúa Vàng là sân chơi dành cho những người yêu thích ca cổ, Đờn ca tài tử và cải lương Nam Bộ, góp phần phát hiện, bồi dưỡng các giọng ca mới.

Năm 2026, cuộc thi có một số đổi mới trong cách tổ chức. Chương trình đưa thí sinh đến các địa điểm ngoại cảnh, lồng ghép những phóng sự giới thiệu vùng đất, con người và không gian văn hóa gắn với nghệ thuật Đờn ca tài tử. Qua đó, câu ca tài tử được giới thiệu trong những không gian sinh hoạt và cảnh quan đời sống đương đại.

Qua các nội dung thi và hoạt động đồng hành, Bông Lúa Vàng tiếp tục tạo môi trường để người yêu ca cổ rèn luyện, thể hiện khả năng, đồng thời góp phần duy trì việc trao truyền những giá trị của nghệ thuật Đờn ca tài tử, cải lương Nam Bộ đến thế hệ kế thừa.