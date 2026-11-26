Đương kim Vua cờ Gukesh cầm quân Trắng cùng người thách đấu Sindarov cầm quân Đen đã có ván 2 này là một trong những ván tranh chức vô địch thế giới ngắn nhất trong nhiều năm gần đây. Nhưng đằng sau 20 nước đi ấy vẫn là một cuộc chiến đỉnh cao thầm lặng hé lộ nhiều điều hơn một kết quả hòa.

Khai cuộc London: Gukesh muốn tạo bất ngờ, nhưng Sindarov đã chờ sẵn

Gukesh mở đầu bằng: 1.d4 d5 2.Bf4 Đó là hệ thống London (London System), một khai cuộc tương đối chắc chắn, trong đó Trắng phát triển Tượng lên f4 sớm và xây dựng thế trận có cấu trúc ổn định.

Tại sao Gukesh chọn London? Anh giải thích sau trận rằng đây là khai cuộc mình từng chơi khá nhiều khi còn trẻ, đặc biệt trong thời kỳ phong tỏa COVID-19. Anh gọi đó là một lựa chọn có chút hoài niệm.

Đại chiến giữa Gukesh và Sindarov diễn ra căng thẳng.

Nhưng có lẽ Gukesh cũng muốn tạo bất ngờ cho Sindarov. Và bất ngờ thực sự đã xảy ra, nhưng không theo hướng Gukesh mong muốn!

Sindarov không ngạc nhiên quá lâu. Anh đã đón lõng biến này và nhanh chóng đưa ra một nước đi theo đúng phong cách lấn át đối thủ của mình: 7...Qb6! Hậu Đen tiến lên b6, đồng thời lập tức dọa bắt Tốt b2 của Trắng.

Đây là nước nằm trong sự chuẩn bị trước của đội ngũ trợ lý Sindarov.

Gukesh hiểu rõ nước này nhưng không nhớ hoàn toàn những phân tích đã chuẩn bị. Anh phải phải cân nhắc có nên thí Tốt b2 để đổi lấy ưu thế tấn công hay không, và anh đã quyết định an toàn chuyển Xe sang giữ Tốt.

Nút thắt của ván đấu: nước 15...f5!

Sau khi Gukesh từ chối thí Tốt, hai bên tiếp tục phát triển quân cùng nhập thành tiến vào trung cuộc. Sindarov vẫn đi khá nhanh tiết kiệm thời gian, trong khi Gukesh bắt đầu lại suy nghĩ lâu hơn.

Đến nước:15...f5! Sindarov đẩy Tốt f lên, chiếm thêm không gian cánh Vua và tạo khả năng tấn công trực diện Vua Trắng của Gukesh. Các chuyên gia khi bình luận trực tiếp cũng đánh giá thế trận của Sindarov khá dễ chịu và dự đoán Đen có thể tiếp tục đẩy Tốt g5 để mở rộng cánh Vua.

Gukesh suy nghĩ lâu cho nhiều nước cờ.

Gukesh đứng trước một lựa chọn khó: Chơi Tốt c4 để tìm cách mở thế trận phản công trung tâm, nhưng phải tính toán những biến phức tạp; Hoặc giữ cấu trúc ổn định, tránh rủi ro nhưng cũng khó tạo ra cơ hội thắng.

Gukesh đã chọn phương án thứ hai. Cần nói thêm Gukesh phải suy nghĩ 28 phút cho nước đáp lại: 16.f3! Gần nửa giờ cho nước đấm Tốt lên f3, một quyết định chịu sức ép thời gian rất lớn cho Gukesh khi cầm quân Trắng.

Ván cờ bắt đầu có sự tương phản: một bên Sindarov đang cố tìm cách tạo ra vấn đề thách thức, bên kia Gukesh chỉ cần chứng minh rằng không có vấn đề gì đáng kể để giải quyết.

Cao trào tâm lý: Gukesh lại chịu sức ép thời gian, Sindarov có hơn 40 phút lợi thế trên đồng hồ

Đây là chi tiết khiến người theo dõi trực tiếp bắt đầu lo ngại cho Gukesh.

Nhưng Sindarov tỏ ra cũng không hề vội khai thác lợi thế thời gian ấy. Anh đưa Mã về f6, củng cố vị trí và làm giảm khả năng Gukesh thực hiện ý tưởng đẩy Tốt trung tâm lên e4.

Sindarov rơi vào trạng thái căng thẳng không kém.

Gukesh nhận ra rằng phương án phá trung tâm bằng đẩy Tốt c4 cũng không đem lại cho mình một con đường rõ ràng mà cần có chút mạo hiểm. Bình luận viên của FIDE Youtube - đại kiện tướng Leko nói nếu là một kỳ thủ có thiên hướng tiếp tục gây sức ép như Magnus Carlsen, có lẽ anh ta sẽ tìm cách chơi tiếp và buộc đối thủ phải chứng minh khả năng phòng thủ.

Nhưng Gukesh không chọn cách đó. Anh đánh giá rằng vị trí quá cân bằng, trong khi việc tiếp tục tìm kiếm cơ hội sẽ khiến chính mình phải chấp nhận rủi ro. Và hai kỳ thủ lặp lại nước cờ ba lần 18. Bg3 Nf6 19. Be5 Nd7 20. Bg3 Nf6 để bắt tay hòa ở nước thứ 20.

Ván 2: Gukesh (Trắng), Sindarov (Đen):

1. d4 d5 2. Nf3 Nf6 3. Bf4 c5 4. e3 e6 5. Nbd2 Nc6

6. c3 Be7 7. Ne5 Qb6 8. Rb1 Nxe5 9. Bxe5 Bd7 10. a4 O-O

11. Bd3 Qd8 12. O-O Rc8 13. Ra1 Be8 14. Qe2 Nd7 15. Bg3 f5

16. f3 Nf6 17. Be5 Nd7 18. Bg3 Nf6 19. Be5 Nd7 20. Bg3 Nf6 1/2-1/2

* Tại họp báo sau ván đấu, khi điều phối viên FIDE Maurice Ashley hỏi tại sao chọn London System, Gukesh trả lời:

"Đó là một khai cuộc tốt. Ngày nay, mọi khai cuộc đều có thể chơi được cho cả hai bên. Có rất nhiều điều để khám phá nhờ các engine. Tôi nghĩ đây là một cách khá thú vị để bắt đầu trận đấu."

Khi một phóng viên hỏi Sindarov nước thứ 7 đi Hậu lên b6 tấn công Tốt b2 (…7 Qb6) đã chuẩn bị trước (hay nghĩ trực tiếp trên bàn cờ), Sindarov xác nhận rất ngắn gọn:

"Vâng, tất nhiên. Tôi đã nghiên cứu nước này rất nhiều. Qb6 là sự chuẩn bị của tôi."