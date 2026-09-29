Trận thua bị xem là 'thảm họa' của tuyển Hàn Quốc

Hàn Quốc thua đậm Uruguay.

SPOTV News nhận định hơn 40.000 khán giả có mặt tại sân Seoul phải chứng kiến màn trình diễn đáng thất vọng của đội chủ nhà. Son Heung-min là người ghi bàn duy nhất cho Hàn Quốc. Pha lập công của anh không đủ giúp đội bóng xứ kim chi tránh khỏi thất bại nặng nề.

Kênh truyền hình trên cũng nhấn mạnh tuyển Hàn Quốc đã để lại một “màn trình diễn thảm họa”. Dù chỉ mang tính chất giao hữu, những gì đội chủ nhà thể hiện vẫn không đáp ứng kỳ vọng.

Ngoài điểm sáng mang tên Son Heung-min, người vừa san bằng kỷ lục ghi bàn cho đội tuyển quốc gia của huyền thoại Cha Bum-kun (58 pha lập công), các cầu thủ còn lại của Hàn Quốc gần như không để lại dấu ấn.

Son không thể giúp Hàn Quốc tránh thất bại.

Trước trận đấu, người hâm mộ Hàn Quốc kỳ vọng đội nhà có thể giành kết quả tích cực trước Uruguay, trong bối cảnh đối thủ vừa bổ nhiệm cựu danh thủ Diego Forlan vào vị trí HLV trưởng. Về phía Hàn Quốc, đội bóng xứ kim chi cũng có khởi đầu đầy hứa hẹn dưới thời HLV tạm quyền Robert Moreno với chiến thắng 3-0 trước Ecuador hôm 24/9.

Tuy nhiên, sự hưng phấn nhanh chóng biến mất khi Hàn Quốc gặp nhiều khó khăn trước lối chơi giàu thể lực và tốc độ của Uruguay. Đại diện Nam Mỹ khai thác tốt những khoảng trống trong hệ thống phòng ngự của đội chủ nhà, liên tục tạo sức ép và ghi bàn. Sau khi kiểm soát thế trận, Uruguay lần lượt nới rộng cách biệt, khiến Hàn Quốc gần như không có cơ hội vực dậy.

Bóng đá Hàn Quốc đang trong quá trình xây dựng lại lực lượng sau kỳ World Cup 2026 thất vọng. Sự ra đi của HLV Hong Myung-bo, cùng những bê bối liên quan đến các quan chức bóng đá nước này bị phanh phui, khiến người hâm mộ càng thêm thất vọng. Sự xuất hiện của HLV Robert Moreno vì thế được kỳ vọng sẽ mang đến luồng gió mới cho đội tuyển.

Theo Korea Times, nếu chuỗi trận giao hữu trong khuôn khổ FIFA Days cuối tháng này diễn ra thuận lợi, HLV Moreno có thể được trao cơ hội dẫn dắt tuyển Hàn Quốc dài hạn. Trước đó, chiến lược gia người Tây Ban Nha chỉ ký hợp đồng ngắn hạn đến hết tháng 11, với nhiệm vụ xây dựng lại lực lượng trong thời gian chờ Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) đánh giá các ứng viên khác.

Sau hai trận giao hữu với Ecuador và Uruguay, Hàn Quốc sẽ tiếp tục đối đầu một đại diện khác của Nam Mỹ là Venezuela vào ngày 2/10. Đây là cơ hội để HLV Moreno lấy lại niềm tin của CĐV lẫn truyền thông nước nhà.

Thái độ của CĐV Hàn Quốc dành cho Son Heung-min Thất bại tại World Cup 2026 không khiến Son Heung-min mất đi tình cảm của người hâm mộ, bởi anh vẫn được chào đón nồng nhiệt trong ngày trở về Hàn Quốc.