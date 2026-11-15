Trận thua 1-4 nói gì về Bồ Đào Nha thời hậu Ronaldo?

Bồ Đào Nha thảm bại trước Đan Mạch.

Khi Joachim Andersen đánh đầu nâng tỷ số lên 4-0 tại Braga hôm 15/11, khán giả Bồ Đào Nha hô tên Cristiano Ronaldo. Trước trận, 11 cầu thủ chủ nhà mặc áo số 7 để tri ân cựu đội trưởng. Đến cuối trận, trong ngày đầu tiên thi đấu kể từ khi Ronaldo chính thức chia tay đội tuyển, Bồ Đào Nha chỉ có một bàn danh dự ở phút bù giờ.

Sau trận, HLV Jorge Jesus nói ông hiểu vì sao khán giả nhớ cầu thủ đã cống hiến 23 năm cho đội tuyển. Câu hỏi về Ronaldo cũng đáng được đặt ra từ trận lượt đi. Hơn một tháng trước, Bồ Đào Nha thắng 4-2 tại Copenhagen sau khi anh rời đợt tập trung. Ở Braga, họ gặp lại cùng đối thủ, vẫn đá với Goncalo Ramos trên hàng công, nhưng tiền đạo này chơi cả trận mà không có cú sút nào.

Cùng vắng Ronaldo, hai trận đấu khác hẳn

Ở Copenhagen, Joao Cancelo mở tỷ số, Ramos ghi bàn thứ hai và Joao Felix vào sân từ ghế dự bị để ấn định chiến thắng 4-2. Đan Mạch hai lần gỡ hòa nhờ Mikkel Damsgaard và Rasmus Højlund. Bốn bàn thắng giúp Bồ Đào Nha vượt qua một trận đấu mà hàng thủ của họ đã gặp khó trước những pha lùi xuống nhận bóng của hai cầu thủ này.

Trước trận lượt về, HLV Jesus thừa nhận Đan Mạch hiểu cách các trung vệ Bồ Đào Nha theo người. Khi đối phương lùi xuống, Ruben Dias hoặc Renato Veiga có thể bước lên áp sát. Cách phòng ngự ấy chỉ hiệu quả nếu đồng đội kịp bọc vào khoảng trống vừa mở ra. Theo Campo, Damsgaard và Højlund đã khai thác được khoảng trống phía sau hàng thủ Bồ Đào Nha ngay ở lượt đi.

Các cầu thủ Bồ Đào Nha mặc áo số 7 tri ân Cristiano Ronaldo trước trận gặp Đan Mạch.

Ở Braga, Đan Mạch còn chiếm được khu vực trước mặt hai trung vệ. A Bola chỉ ra Ruben Neves lùi sâu, Vitinha dâng cao, còn Damsgaard tìm chỗ nhận bóng giữa các tuyến. Với Damsgaard hỗ trợ Pierre-Emile Højbjerg và Morten Hjulmand, đội khách tạo thế ba đánh hai ở trung lộ. Một tiền vệ Bồ Đào Nha vừa bước lên áp sát, đường chuyền đã có thể đi vào khoảng trống sau lưng anh.

Bruno Fernandes kể rằng Đan Mạch khóa đường chuyền vào giữa và ép Bồ Đào Nha đưa bóng ra biên. Theo Observador, Bruno xuất phát bên trái nhưng thường bó vào kiếm bóng, khiến Felix phải dạt ra lấp chỗ. Ramos vì thế thiếu người phối hợp ngay sau lưng. Đưa bóng ra biên cũng kém hiệu quả khi Nuno Mendes chấn thương, Cancelo bị treo giò, Dalot phải chuyển sang trái và Alberto Costa lần đầu đá cho đội tuyển.

Bồ Đào Nha cầm bóng 52% và dứt điểm 15 lần, gần bằng 17 của Đan Mạch. Tuy nhiên, theo FotMob, riêng cú đá bồi của Bernardo Silva ở phút 90+3 đã chiếm 0,39 trong tổng số 1,26 bàn thắng kỳ vọng (xG) của chủ nhà. Đan Mạch đạt 2,33 xG, tính cả quả phạt đền. Việc Ramos không sút lần nào cho thấy bài toán sau Ronaldo bắt đầu từ cách đưa bóng đến số 9.

HLV Jesus đợi đến lúc Højlund lập cú đúp

HLV Brian Riemer cho biết Đan Mạch chủ động áp sát cao để đối thủ có ít thời gian xử lý bóng. Bình luận trên TV 2, cựu tiền đạo người Đan Mạch, David Nielsen đặc biệt ấn tượng với cường độ đội khách duy trì trong hiệp một. Họ khiến Bồ Đào Nha chật vật trước khi cú đánh đầu của Højlund đưa bóng chạm tay Dias và Højbjerg mở tỷ số trên chấm phạt đền ở phút 43.

Gonçalo Ramos không có cú sút nào trong trận Bồ Đào Nha thua 1-4 tại Braga.

HLV Jesus giữ nguyên đội hình sau giờ nghỉ. Phút 50, Damsgaard chuyền từ cánh phải về cột xa để Højlund dứt điểm một chạm. Bảy phút sau, Højbjerg đưa bóng cho Højlund đối mặt Veiga, rồi tiền đạo Đan Mạch vượt qua trung vệ này để ghi bàn thứ ba. Sau trận, HLV Jesus thừa nhận cầu thủ của ông thường đến áp sát khi đối phương đã chuyền bóng đi.

Phút 64, HLV Jesus mới tung Joao Palhinha, Francisco Trincao và Carlos Forbs vào sân. Palhinha giúp che chắn tốt hơn trước vùng cấm, còn Trincao sớm có cơ hội từ quả tạt của Vitinha nhưng sút vọt xà.

Theo Observador, Bồ Đào Nha chơi khá hơn khi Đan Mạch đã lùi xuống giữ lợi thế. Andersen vẫn ghi bàn thứ tư ở phút 75, bốn phút trước khi Bernardo Silva vào sân.

Bernardo Silva nói Bồ Đào Nha lên bóng thiếu mạch lạc, trao lại thế chủ động cho đối phương rồi phải phòng ngự nhiều hơn. Khi tỷ số còn 0-1, HLV Jesus đã có thể kéo hai tiền vệ trung tâm lại gần nhau để mở thêm đường chuyền và che khoảng trống mỗi khi trung vệ bước lên.

Trận thắng ở Copenhagen cho thấy đội tuyển Bồ Đào Nha có thể ghi bàn mà không cần Ronaldo. Còn trận thua ở Braga đặt trách nhiệm lên HLV Jesus: ông đã biết đối thủ sẽ đánh vào đâu và có cả giờ nghỉ để sửa, nhưng đến khi ông thay người, tỷ số đã là 0-3.