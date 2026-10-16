Trần Thị Cẩm Tú thắng nghẹt thở, vào chung kết giải karate thế giới

Võ sĩ Trần Thị Cẩm Tú (trái) thắng sít sao võ sĩ Colombia để giành quyền vào chung kết. Ảnh: TTVN

Tại Giải Vô địch Karate thanh thiếu niên và U21 thế giới 2026 diễn ra ở Bielsko-Biała (Ba Lan), Trần Thị Cẩm Tú đã tạo dấu ấn nổi bật khi vượt qua đối thủ mạnh đến từ Colombia ở bán kết kumite nữ hạng -59 kg. Chiến thắng với cách biệt chỉ một điểm cho thấy bản lĩnh và sự tập trung của nữ võ sĩ Việt Nam trong thời khắc quyết định.

Trận bán kết diễn ra căng thẳng khi hai võ sĩ liên tục cạnh tranh điểm số. Trước đối thủ có khả năng phản công tốt, Cẩm Tú vẫn duy trì thế trận chắc chắn, tận dụng cơ hội để giành chiến thắng 3-2, qua đó ghi tên mình vào trận chung kết.

Kết quả này đưa Cẩm Tú trở thành niềm hy vọng đáng chú ý của karate Việt Nam tại giải đấu năm nay. Ngày 17-10, nữ võ sĩ sẽ đối đầu Scarfone của Pháp trong trận tranh Huy chương vàng. Đây là cơ hội để đại diện Việt Nam chinh phục đỉnh cao tại sân chơi quy tụ những võ sĩ trẻ hàng đầu thế giới.

Việc góp mặt ở trận đấu cuối cùng cho thấy Cẩm Tú đã thể hiện phong độ ổn định qua các vòng đấu. Ở hạng cân -59 kg nữ, nơi các võ sĩ đều có tốc độ, kỹ thuật và khả năng kiểm soát cự ly tốt, mỗi tình huống đều có thể quyết định kết quả. Bởi vậy, chiến thắng sát nút trước đại diện Colombia không chỉ mang ý nghĩa về mặt tỷ số mà còn khẳng định bản lĩnh thi đấu của võ sĩ Việt Nam.

Trong khi Cẩm Tú hướng đến trận chung kết, võ sĩ Bùi Ngọc Nhi đã khép lại hành trình ở nội dung kata cá nhân nữ U21. Ở vòng đầu, nữ võ sĩ 19 tuổi giành chiến thắng 5-0 trước đối thủ Bosnia với bài quyền Kururunfa. Tuy nhiên, tại vòng hai, Ngọc Nhi để thua đại diện Slovakia với tỷ số 2-3 khi trình diễn bài quyền Tomari Bassai, qua đó dừng bước tại giải.

Đây là lần đầu Ngọc Nhi tranh tài ở nhóm tuổi U21 tại giải vô địch thế giới. Dù chưa thể tái lập thành tích huy chương ở lứa U18, giải đấu vẫn là cơ hội để nữ võ sĩ tích lũy kinh nghiệm, tiếp tục hoàn thiện chuyên môn sau những dấu ấn đáng nhớ tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 ở Nagoya (Nhật Bản).

Tại Á vận hội vừa qua, Ngọc Nhi giành Huy chương đồng kata cá nhân nữ, trước khi cùng đội kata nữ Việt Nam đoạt Huy chương vàng và bảo vệ thành công ngôi vô địch. Thành tích cá nhân cũng đưa cô trở thành nữ võ sĩ karate thứ hai của Việt Nam giành huy chương ASIAD ở nội dung kata, sau Nguyễn Hoàng Ngân.