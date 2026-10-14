Trấn Thành xúc động trong ngày tiễn đưa 731 anh hùng liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng

Sáng 14/10, lễ truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại công viên Lê Thị Riêng (TP.HCM) đã diễn ra trong không khí trang nghiêm, xúc động. Đông đảo người dân có mặt từ sớm tại khu vực công viên cũng như dọc các tuyến đường đoàn xe đi qua để tiễn đưa những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc về nơi an nghỉ cuối cùng.

Người dân TP.HCM đứng dọc các tuyến đường nơi đoàn xe đi qua để đưa tiễn các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Thông Tin Chính Phủ.

Chứng kiến những hình ảnh đầy xúc động trong ngày đặc biệt này, Trấn Thành đã có những chia sẻ trên trang cá nhân, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ.

Trấn Thành viết: "Hôm nay, 731 hài cốt anh hùng liệt sĩ đã hoàn thành hành trình dài để trở về đất mẹ. Trấn Thành rất xúc động khi thấy được hình ảnh rất nhiều người dân đã xuống đường cùng đưa tiễn họ về nơi an yên".

Không chỉ xúc động trước hình ảnh đông đảo người dân TP.HCM cùng tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ, Trấn Thành còn dành những lời tri ân sâu sắc đến thế hệ cha anh đã ngã xuống để bảo vệ nền độc lập, hòa bình hôm nay.

"Dù tên tuổi có người còn, người mất, nhưng sự hy sinh vĩ đại của các anh cho độc lập, tự do của dân tộc sẽ mãi mãi trường tồn. Tuổi thanh xuân của các anh đã hòa vào sông núi để Tổ Quốc hôm nay được bình yên. Xin kính cẩn nghiêng mình, dâng nén hương thơm thành kính nhất tiễn đưa các anh về nơi an nghỉ cuối cùng", Trấn Thành bày tỏ.

Trấn Thành đã dành những lời tri ân sâu sắc đến thế hệ cha anh đã ngã xuống để bảo vệ nền độc lập, hòa bình hôm nay.

Ngay sau khi được chia sẻ, bài đăng của Trấn Thành đã nhận được sự quan tâm và đồng cảm từ đông đảo cư dân mạng. Nhiều người cùng bày tỏ lòng biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ, đồng thời xúc động trước hình ảnh hàng nghìn người dân cùng hướng về hành trình đưa những người con của Tổ quốc trở về đất mẹ.

Được biết, sau lễ truy điệu tại công viên Lê Thị Riêng, 731 hài cốt liệt sĩ được đưa về Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM (phường Long Bình) để an táng.

Những chia sẻ của Trấn Thành cũng là tiếng lòng chung của nhiều người dân trong ngày 14/10. Dẫu thời gian trôi qua, sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ vẫn luôn được khắc ghi, trở thành lời nhắc nhở các thế hệ hôm nay về giá trị thiêng liêng của độc lập, tự do và hòa bình.