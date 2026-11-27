Trấn Thành vắng mặt vì bận đi "xuất khẩu lao động"

Tối 26/11, buổi ra mắt Running Man Vietnam 2026: Về nhà diễn ra tại TP.HCM với sự tham dự của đông đảo khán giả.

Dàn thành viên gồm Ninh Dương Lan Ngọc, Liên Bỉnh Phát, Anh Tú Atus, Quang Trung, Quân A.P, Quang Tuấn và người dẫn chuyện Lê Nhân cùng xuất hiện tại sự kiện. Tuy nhiên, cuộc hội ngộ lần này thiếu vắng Trấn Thành. Khi đề cập đến sự vắng mặt của đàn anh, Ninh Dương Lan Ngọc hài hước cho biết nam MC bận đi "xuất khẩu lao động".

Các thành viên Gia tộc R hội ngộ khán giả trước thềm phim ra rạp - Ảnh: BTC

Trên trang cá nhân, Trấn Thành cũng giải thích rằng anh đang ở Mỹ để đảm nhận vai trò MC tại concert thuộc series Say hi nên không thể góp mặt. Nam nghệ sĩ còn dí dỏm nhắn nhủ: "Tội Hai già rồi cho Hai đi mần ăn xa đi".

Dù không thể trực tiếp hội ngộ các đồng nghiệp, Trấn Thành vẫn gửi lời chúc bộ phim thành công.

Buổi ra mắt trở thành dịp để các thành viên Gia tộc R ôn lại những kỷ niệm sau một mùa đồng hành. Bên cạnh phần giao lưu, dàn nghệ sĩ còn tổ chức sinh nhật bất ngờ cho Liên Bỉnh Phát.

Lan Ngọc cũng khởi xướng màn hát tập thể ca khúc Đi về nhà. Tuy nhiên, sự thiếu ăn ý giữa các thành viên lại biến tiết mục thành màn trình diễn đầy tiếng cười.

Ảnh: BTC

Running Man Vietnam khép lại mùa 4 với thông điệp về tình thân

Ra rạp từ ngày 27/11, Running Man Vietnam 2026: Về nhà có thời lượng 181 phút, đưa khán giả theo chân Gia tộc R trong hành trình khám phá những bí ẩn tại bảo tàng ký ức và tìm kiếm người thừa kế.

Bên cạnh những màn vận động, đấu trí và tung hứng hài hước vốn là đặc trưng của chương trình, tập phim đặc biệt còn khai thác câu chuyện về tình cảm gia đình, sự hy sinh của cha mẹ và lòng biết ơn của con cái.

Quân A.P và Lê Khanh sánh đôi tại thảm đỏ buổi ra mắt phim tối 26/11 - Ảnh: BTC

Chia sẻ tại sự kiện, Ninh Dương Lan Ngọc cho biết tên gọi Về nhà mang ý nghĩa đặc biệt trong thời điểm năm cũ sắp qua. Với nữ diễn viên, tập phim giống như một lời nhắc nhở mọi người trở về bên những người thân yêu sau những tháng ngày bận rộn.