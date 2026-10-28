Trấn Thành và Minh Hằng tuyên bố không hợp nhau

Trấn Thành vừa chia sẻ đoạn clip đu trend cùng Minh Hằng trên trang cá nhân, kèm dòng trạng thái: “Chúng ta ko hợp nhau!”. Nội dung video cho thấy cả hai đang cùng nhau diễn lại một đoạn đối thoại mang màu sắc hài hước.

Trong clip, Minh Hằng mở đầu bằng câu: “Chúng ta không hợp nhau”. Trấn Thành lập tức đáp lại: “Em chưa thử tại sao biết không hợp”. Nữ diễn viên tiếp tục đối đáp: “Không cần phải thử thuốc độc thì mới biết là thuốc có độc hay không”.

Trấn Thành đu trend cùng Minh Hằng.

Cách tung hứng qua lại khiến câu chuyện trở nên dí dỏm, đặc biệt khi Trấn Thành thể hiện biểu cảm ngơ ngác trước lời đáp của Minh Hằng. Trong một khoảnh khắc khác, nữ diễn viên còn đưa tay chạm vào trán nam nghệ sĩ, tạo nên tình huống tự nhiên và hài hước.

Dù dòng trạng thái của Trấn Thành nhấn mạnh chuyện không hợp nhau, đây là lời thoại nằm trong clip bắt trend, không phải cho thấy hai nghệ sĩ xảy ra bất hòa. Trái lại, việc thoải mái đối đáp và tương tác trước máy quay cho thấy sự ăn ý khi cùng thực hiện nội dung giải trí.

Trấn Thành và Minh Hằng đều là những gương mặt quen thuộc của showbiz Việt, hoạt động ở nhiều lĩnh vực như diễn xuất, truyền hình và các chương trình giải trí.

Trấn Thành và Minh Hằng.

Về sự nghiệp, Trấn Thành từng tham gia nhiều phim điện ảnh với tư cách diễn viên trước khi chuyển hướng mạnh sang vai trò đạo diễn. Anh góp mặt trong Bệnh viện ma, Trạng Quỳnh và Cua lại vợ bầu. Năm 2021, Bố Già trở thành bước ngoặt lớn, tiếp nối là Nhà Bà Nữ, Mai, Bộ Tứ Báo Thủ và Thỏ Ơi!!. Trong đó, Mai đạt khoảng 551 tỷ đồng doanh thu phòng vé, còn Thỏ Ơi!! thu về hơn 440 tỷ đồng theo số liệu được báo chí công bố trong tháng 3/2026. Thành tích này giúp Trấn Thành tiếp tục duy trì vị trí đáng chú ý trong cuộc đua phim Việt.

Minh Hằng cũng có hành trình điện ảnh riêng. Cô được khán giả biết đến qua Giải Cứu Thần Chết, Những Nụ Hôn Rực Rỡ, Bao Giờ Có Yêu Nhau và Sắc Đẹp Ngàn Cân. Sau đó, Minh Hằng đảm nhận vai trò diễn viên kiêm nhà sản xuất trong Bẫy Ngọt Ngào, trước khi gây chú ý với vai Ba Trà trong Chị Chị Em Em 2. Bộ phim ra rạp dịp Tết 2023 và đạt doanh thu khoảng 117-120 tỷ đồng theo các thống kê được công bố.

Trong năm 2026, Minh Hằng trở lại màn ảnh rộng với Mẹ Mìn, dự án thuộc thể loại kinh dị, đánh dấu sự trở lại sau thời gian tập trung cho cuộc sống gia đình và những công việc khác. Trong khi đó, Trấn Thành tiếp tục nối dài hoạt động điện ảnh sau Thỏ Ơi!! và chuẩn bị cho dự án Em, dự kiến ra mắt dịp Tết 2027.

Màn đối đáp giữa Trấn Thành và Minh Hằng thu hút sự chú ý nhờ cách tung hứng tự nhiên, hài hước của cả hai. Khoảnh khắc này vẫn cho thấy sức hút của hai nghệ sĩ khi xuất hiện cùng nhau trên mạng xã hội.