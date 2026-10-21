Trấn Thành và Hari Won náo loạn ở Ai Cập

Mới đây, Trấn Thành và Hari Won tiếp tục thu hút sự chú ý khi đăng tải hình ảnh, video trong chuyến du lịch Ai Cập. Thay vì chỉ check-in tại các địa điểm nổi tiếng, hai nghệ sĩ còn thoải mái nhảy múa, tạo dáng và tận hưởng không khí tại một quán cà phê mang phong cách Trung Đông.

Trong video được chia sẻ, Trấn Thành xuất hiện tại Farsha Mountain Cafe ở Sharm El Sheikh, Ai Cập. Diện trang phục mang phong cách Trung Đông, nam nghệ sĩ hào hứng nhún nhảy theo nhạc, hòa mình vào không khí sôi động tại địa điểm này. Anh hài hước viết: “Dân chơi Trung Đông feel the beat!”.

Trấn Thành 'quẩy' hết mình ở Ai Cập.

Màn thể hiện đầy năng lượng của Trấn Thành nhanh chóng nhận được sự quan tâm. Bên dưới bài đăng, nhiều khán giả để lại bình luận: “Trấn Thành nhảy sung dữ làm cho các bạn bàn sau cũng phải hoà mình theo”, “Làm du khách tưởng dân bản địa thiệt luôn ấy chứ đùa”, “Dân chơi nên khác hẳn. Nhảy từ sáng tới tối vẫn còn nhảy”...

Không kém cạnh ông xã, Hari Won cũng đăng tải khoảnh khắc nhảy múa, tạo dáng tại địa điểm này. Nữ ca sĩ diện trang phục mang phong cách phóng khoáng, vui vẻ tận hưởng chuyến đi. Nhân dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Hari Won gửi lời chúc đến khán giả, đồng thời chia sẻ những hình ảnh đời thường đầy năng lượng.

Hari Won cũng đăng tải khoảnh khắc nhảy múa, tạo dáng tại địa điểm này.

Đáng chú ý, Trấn Thành còn đăng tải video ghi lại khoảnh khắc Hari Won tạo dáng giữa khung cảnh đồi cát dưới nắng. Nam nghệ sĩ viết: “Vì đây là mùa hè”. Trong một bài đăng khác, Trấn Thành chia sẻ loạt ảnh hai vợ chồng diện trang phục trắng, trải nghiệm chụp ảnh cùng chim đại bàng giữa khung cảnh thiên nhiên đặc trưng của Ai Cập. Anh nhắn nhủ: “Một chút kỷ niệm đẹp cùng bà xã với những nơi chắc sẽ rất ít có cơ hội ghé lại”.

Trấn Thành và Hari Won chia sẻ kỷ niệm ở Ai Cập.

Những chia sẻ này cho thấy chuyến đi không chỉ là dịp nghỉ dưỡng mà còn là khoảng thời gian Trấn Thành và Hari Won dành cho nhau sau lịch trình công việc bận rộn. Sau gần 10 năm kết hôn, cặp đôi vẫn thường xuyên thể hiện sự gần gũi qua những chuyến du lịch, hình ảnh đời thường và cách tương tác hài hước trên mạng xã hội.

Trấn Thành và Hari Won kết hôn vào tháng 12/2016. Trước khi trở thành một trong những cặp đôi được chú ý của showbiz Việt, cả hai đều đã xây dựng sự nghiệp riêng. Trấn Thành hoạt động ở nhiều lĩnh vực như diễn xuất, dẫn chương trình, hài kịch và đạo diễn điện ảnh. Anh từng tham gia các phim Bệnh Viện Ma, Trùm Cỏ, Chờ Em Đến Ngày Mai và Cua Lại Vợ Bầu, trước khi tạo dấu ấn lớn với vai trò đạo diễn qua Bố Già.

Những bộ phim do Trấn Thành đạo diễn gồm Nhà Bà Nữ (475 tỷ đồng), Mai (551 tỷ đồng), Bộ Tứ Báo Thủ (332 tỷ đồng) và Thỏ Ơi!! (450 tỷ đồng). Các tác phẩm lần lượt ghi nhận mức doanh thu kể trên, trong khi dự án tiếp theo của nam nghệ sĩ là EM, dự kiến ra rạp vào dịp Tết năm 2027.

Trong khi đó, Hari Won được khán giả biết đến qua âm nhạc, truyền hình và diễn xuất. Cô từng tham gia các phim Chàng Trai Năm Ấy, 49 Ngày, Bệnh Viện Ma và Oppa, Phiền Quá Nha!, đồng thời đảm nhận vai trò MC trong nhiều chương trình giải trí. Những năm gần đây, Hari Won hoạt động chủ yếu ở lĩnh vực truyền hình và giải trí.

Loạt hình ảnh và video tại Ai Cập giúp Trấn Thành và Hari Won thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Qua chuyến đi, cặp đôi tiếp tục chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên nhau, nhận được nhiều bình luận từ khán giả.